¿Cada cuántos días llegará el agua a su colonia? Revise el calendario de la UMAPS

Tegucigalpa,Honduras.- La frecuencia con la que llegará el agua potable a los hogares de la capital depende del sector y del sistema de abastecimiento, que por lo general es cada nueve días.
La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) publicó la redistribución de horarios correspondiente al período del 19 al 31 de octubre de 2026, con calendarios diferenciados para las zonas abastecidas por las represas Los Laureles, La Concepción y el sistema potabilizador de El Picacho.
El cronograma establece días y horarios específicos para la apertura de los tanques, por lo que los vecinos deben revisar la programación correspondiente a su colonia para conocer cuándo está previsto el suministro.
En los sectores abastecidos por el sistema Picacho, algunas colonias tienen fechas de servicio separadas por aproximadamente una semana. Por ejemplo, en varias zonas aparecen jornadas programadas para el 20 y el 27 de octubre, aunque la frecuencia varía según el barrio y el tanque que lo abastece.
Entre las zonas incluidas en este sistema figuran El Mirador, El Picachito, Japón, Sagastume, Saucique y el barrio La Estrella, así como sectores de Brisas del Picacho y la parte alta de La Cabaña.
La programación también contempla barrios y residenciales del sistema El Picacho-Concepción, entre ellos Nueva Santa Rosa, Vieja Santa Rosa, barrio Las Colinas, Jacarandas, Marishal, El San Pablo y el Reparto Abajo, con horarios que dependen de cada sector.
En el sistema de La Concepción, la distribución incluye colonias de diferentes zonas de Tegucigalpa y Comayagüela. Entre ellas aparecen colonia Hato de Enmedio, La Kennedy, la colonia Villa Nueva, Los Pinos, Miraflores y sectores de la salida hacia el oriente de la capital.
En la colonia Hato de Enmedio, por ejemplo, el calendario asigna fechas diferentes a los sectores 10, 6 y 9, mientras que otros sectores cuentan con horarios propios.
En el sector de Villa Nueva, los horarios se encuentran organizados por zonas, con diferencias entre las áreas norte y sur y los sectores 1, 2, 7 y 8, así como los sectores 3, 4, 5 y 7. Por ello, los habitantes deben identificar el calendario que corresponde a su zona.
En el sistema que combina los embalses Los Laureles y La Concepción, el cronograma incorpora colonias como Loarque, Germania, Río Grande, Tiloarque, Roble Oeste, Cascadas y sectores de Las Hadas. Las fechas y las horas de servicio cambian de acuerdo con cada circuito de distribución.
En Comayagüela, la programación contempla barrios y colonias como Bendeck, la Mayangle, colonia El Country, Interamericana, Las Vegas del Country y Monseñor Fiallos, además de sectores de Loarque y sus alrededores.
Los sectores abastecidos por Los Laureles también cuentan con jornadas diferenciadas. En el calendario aparecen colonias como Nueva España, Nueva Jerusalén, Ramón Amaya Amador, Brisas del Mogote, San Francisco y Arturo Quezada con horarios diferentes.
En la zona de Cerro Grande, la UMAPS distingue entre las zonas 2, 3 y 4, así como entre las partes altas y bajas de algunos sectores. También aparecen comunidades como Centroamérica, Villa Unión, Santa Cecilia y sectores de la zona de El Carrizal.
La UMAPS advierte que el horario publicado corresponde a la apertura del tanque y no necesariamente al momento exacto en que el agua llega a cada vivienda. La ubicación de los hogares puede influir en el tiempo de llegada, por lo que el suministro podría recibirse después de la hora establecida.
La institución también señala que los horarios podrían adelantarse hasta un día, dependiendo de la disponibilidad de producción en las plantas de tratamiento. Por esa razón, los usuarios deben mantenerse atentos a la programación y a los avisos relacionados con el servicio.