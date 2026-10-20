¿Cada cuántos días llegará el agua a su colonia? Revise el calendario de la UMAPS

Tegucigalpa,Honduras.- La frecuencia con la que llegará el agua potable a los hogares de la capital depende del sector y del sistema de abastecimiento, que por lo general es cada nueve días.

La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) publicó la redistribución de horarios correspondiente al período del 19 al 31 de octubre de 2026, con calendarios diferenciados para las zonas abastecidas por las represas Los Laureles, La Concepción y el sistema potabilizador de El Picacho.

El cronograma establece días y horarios específicos para la apertura de los tanques, por lo que los vecinos deben revisar la programación correspondiente a su colonia para conocer cuándo está previsto el suministro.

En los sectores abastecidos por el sistema Picacho, algunas colonias tienen fechas de servicio separadas por aproximadamente una semana. Por ejemplo, en varias zonas aparecen jornadas programadas para el 20 y el 27 de octubre, aunque la frecuencia varía según el barrio y el tanque que lo abastece.

Entre las zonas incluidas en este sistema figuran El Mirador, El Picachito, Japón, Sagastume, Saucique y el barrio La Estrella, así como sectores de Brisas del Picacho y la parte alta de La Cabaña.

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La programación también contempla barrios y residenciales del sistema El Picacho-Concepción, entre ellos Nueva Santa Rosa, Vieja Santa Rosa, barrio Las Colinas, Jacarandas, Marishal, El San Pablo y el Reparto Abajo, con horarios que dependen de cada sector.

En el sistema de La Concepción, la distribución incluye colonias de diferentes zonas de Tegucigalpa y Comayagüela. Entre ellas aparecen colonia Hato de Enmedio, La Kennedy, la colonia Villa Nueva, Los Pinos, Miraflores y sectores de la salida hacia el oriente de la capital.

En la colonia Hato de Enmedio, por ejemplo, el calendario asigna fechas diferentes a los sectores 10, 6 y 9, mientras que otros sectores cuentan con horarios propios.