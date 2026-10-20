En la pasarela y en las gradas: las latinas brillaron en el Victoria's Secret Fashion Show 2026

Desde la pasarela y en la gradería, estas son las bellas latinas que deslumbraron durante el Victoria´s Secret Fashion Show 2026. Conozca quiénes son a continuación.
Adriana Lima (Brasil): El icónico ángel brasileño regresó a la pasarela.
En su primer look deslumbró con este atuendo en tonos verdes con flores rosas.
Tuvo el honor de cerrar el desfile de este año con este bello atuendo blanco y alas.
La brasileña puso de pie a todos en el desfile.
Alessandra Ambrosio (Brasil): La supermodelo brasileña celebró su participación número 20 con la firma.
Recibió un reconocimiento especial durante el show.
En su segundo atuendo lució un traje rosa impresionante.
Ella se impuso en la pasarela de este año.
Danna: La cantante, actriz y compositora estuvo en las graderías viendo uno de los desfiles más esperados del año.
La guapa Danna estuvo al lado de Loreto en el desfile.
Loreto Peralta: La joven actriz de 22 años también acaparó miradas al asistir como una de las invitadas de honor al desfile de Victoria's Secret.
Loreto, al igual que Danna usó un look con transparencias para destacar su lencería.
Paulina Goto: La famosa actriz también fue parte del desfile desde las gradas. La actriz de 35 años apostó por un vestido sobrio de color negro, con un escote asimétrico y un drapeado estratégico.