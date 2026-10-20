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En la pasarela y en las gradas: las latinas brillaron en el Victoria's Secret Fashion Show 2026

Adriana, Alessandra, Danna, Loreto y más, ellas fueron las bellas latinas que deslumbraron en el desfile más esperado del año

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 14:47
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Desde la pasarela y en la gradería, estas son las bellas latinas que deslumbraron durante el Victoria´s Secret Fashion Show 2026. Conozca quiénes son a continuación.

 Fotos: Cortesía Instagram
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Adriana Lima (Brasil): El icónico ángel brasileño regresó a la pasarela.

 Foto: Cortesía Instagram @adrianalima
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En su primer look deslumbró con este atuendo en tonos verdes con flores rosas.

 Foto: Cortesía Instagram @adrianalima
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Tuvo el honor de cerrar el desfile de este año con este bello atuendo blanco y alas.

 Foto: Cortesía Instagram @adrianalima
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La brasileña puso de pie a todos en el desfile.

 Foto: Cortesía Instagram @adrianalima
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Alessandra Ambrosio (Brasil): La supermodelo brasileña celebró su participación número 20 con la firma.

 Foto: Cortesía Instagram @alessandraambrosio
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Recibió un reconocimiento especial durante el show.

 Foto: Cortesía Instagram @alessandraambrosio
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En su segundo atuendo lució un traje rosa impresionante.

 Foto: Cortesía Instagram @alessandraambrosio
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Ella se impuso en la pasarela de este año.

 Foto: Cortesía Instagram @alessandraambrosio
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Danna: La cantante, actriz y compositora estuvo en las graderías viendo uno de los desfiles más esperados del año.

 Foto: Cortesía Instagram @danna
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La guapa Danna estuvo al lado de Loreto en el desfile.

 Foto: Cortesía Instagram @danna
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Loreto Peralta: La joven actriz de 22 años también acaparó miradas al asistir como una de las invitadas de honor al desfile de Victoria's Secret.

 Foto: Cortesía Instagram @loretoperalta
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Loreto, al igual que Danna usó un look con transparencias para destacar su lencería.

 Foto: Cortesía Instagram @loretoperalta
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Paulina Goto: La famosa actriz también fue parte del desfile desde las gradas. La actriz de 35 años apostó por un vestido sobrio de color negro, con un escote asimétrico y un drapeado estratégico.

Foto: Cortesía Instagram @paulinagoto
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