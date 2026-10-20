El secreto de las ondas de Shakira para lograr una melena con volumen y movimiento

La melena larga, rubia y ondulada de Shakira se ha convertido en uno de los rasgos más reconocibles de su imagen. A lo largo de su carrera, la cantante colombiana ha experimentado con tonos oscuros, rojos intensos y diferentes matices de rubio, pero el volumen y la textura han seguido presentes en buena parte de sus estilismos. Su apariencia ofrece varias claves para quienes buscan unas ondas con movimiento, definición y un acabado natural.