El secreto de las ondas de Shakira para lograr una melena con volumen y movimiento

La melena larga, rubia y ondulada de Shakira se ha convertido en uno de los rasgos más reconocibles de su imagen. A lo largo de su carrera, la cantante colombiana ha experimentado con tonos oscuros, rojos intensos y diferentes matices de rubio, pero el volumen y la textura han seguido presentes en buena parte de sus estilismos. Su apariencia ofrece varias claves para quienes buscan unas ondas con movimiento, definición y un acabado natural.
Durante su gira "Las mujeres ya no lloran world tour", el cabello acompaña sus coreografías y forma parte de una estética que la artista ha construido a lo largo de los años. Conseguir un resultado parecido requiere prestar atención a tres elementos, la forma de las ondas, el cuidado de la fibra capilar y un corte que permita conservar el volumen sin añadir demasiado peso.
El color contribuye a definir el aspecto de la melena. Los matices dorados y cálidos aportan luminosidad, mientras que la combinación de tonalidades ayuda a crear una apariencia de mayor dimensión.
La elección de los reflejos debe considerar el color de base, el estado del cabello y el resultado que se desea obtener.
Para quienes quieran acercarse a este estilo, la recomendación es consultar con un colorista antes de realizar un cambio importante.
Aclarar el cabello puede requerir varias sesiones, especialmente cuando la base es oscura, y necesita una rutina de hidratación y cuidado que ayude a mantenerlo en buenas condiciones.
El estilista de celebridades Marco Peña, quien trabajó con Shakira durante los primeros años de su carrera, explicó a People en Español que el cabello de la artista pasó por distintas transformaciones, desde el negro hasta el rojo y después el rubio.
También destacó la importancia de cuidar la melena cuando se somete a cambios de color, con mascarillas y productos hidratantes.
La textura es una de las claves del peinado. Las ondas de inspiración Shakira tienen volumen y definición, pero conservan cierta irregularidad que evita que todos los mechones parezcan moldeados de la misma manera.
Peña explicó a People en Español que, durante la etapa en la que la cantante lucía una melena rubia con rizos marcados, aprovechaba la textura naturalmente rizada de su cabello. Para realzarla, utilizaba un secador con difusor y una mezcla de gel y crema acondicionadora aplicada sobre el pelo húmedo.
Este método puede adaptarse a cabellos ondulados o rizados. Después del lavado, conviene retirar el exceso de agua sin frotar con fuerza, distribuir un producto adecuado para definir la textura y secar con difusor a temperatura moderada. Manipular el cabello lo menos posible durante el secado ayuda a conservar la forma y reducir el encrespamiento.
Quienes tengan el pelo liso pueden probar una alternativa sin calor. Con el cabello ligeramente húmedo, basta con aplicar una pequeña cantidad de producto de peinado y dividir la melena en varias secciones para hacer trenzas. Una vez que esté completamente seco, se deshacen con cuidado y se separan las ondas con los dedos.
El grosor de las trenzas influye en el acabado. Las secciones pequeñas suelen producir ondas más marcadas, mientras que las trenzas gruesas generan un efecto más abierto. El resultado dependerá también de la textura natural y de la capacidad del cabello para conservar la forma.
Si se busca una definición adicional, una tenacilla puede utilizarse en algunos mechones, alternando la dirección del giro para evitar un patrón uniforme. Antes de emplear herramientas térmicas, es importante aplicar un protector de calor y regular la temperatura según las características del cabello.
La longitud es otro elemento importante en el estilo de Shakira. Una melena larga permite que las ondas caigan sobre los hombros y acompañen el movimiento, aunque el corte debe adaptarse a la cantidad y la textura del cabello.
Las capas distribuidas estratégicamente pueden aportar ligereza y facilitar el movimiento. Sin embargo, retirar demasiado volumen puede dejar los extremos escasos y dificultar que la melena conserve una apariencia abundante. Por eso, conviene acordar con el estilista dónde comenzar las capas y cuánto cabello retirar.