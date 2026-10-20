Marathón vs Alianza EN VIVO: Hora y dónde ver repechaje de Copa de Campeones de la Concacaf

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón se juega una oportunidad importante para seguir soñando con el fútbol internacional cuando reciba al Alianza de El Salvador este martes 20 de octubre, a las 8:00 de la noche, en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Los verdolagas buscarán dar el primer golpe en la ida del repechaje por un cupo a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

El Monstruo Verde intentará sacar provecho de su localía para llegar con ventaja al compromiso de vuelta. Sin embargo, enfrente tendrá a un rival que ya sabe cómo complicarlo y que también aspira a quedarse con el boleto internacional.

El antecedente más reciente entre ambos favorece al conjunto salvadoreño, que ganó 1-0 en San Pedro Sula el pasado 19 de agosto, durante la Copa Centroamericana, gracias a una anotación de Matías Mier. Ahora, el equipo hondureño tendrá la oportunidad de buscar revancha y demostrar que puede imponerse ante su afición.

La historia entre los dos clubes también incluye un enfrentamiento en la Copa de Campeones de la Concacaf de 1986. En aquella ocasión, el Marathón quedó fuera después de perder 1-0 en Honduras y ganar 3-2 en El Salvador, resultado que favoreció al Alianza por el criterio del gol de visitante.

El encuentro también será una prueba importante para Diego Vázquez, quien ahora tendrá el desafío de competir con el Alianza frente a uno de los clubes más representativos del fútbol hondureño. El técnico argentino buscará dejar atrás la eliminación en la fase de grupos que sufrió con el Real Estelí y conducir a su nuevo equipo hacia la clasificación.

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Vázquez conoce las fortalezas del Marathón, pues el conjunto verdolaga derrotó 3-0 al Real Estelí el pasado 26 de agosto en el estadio Francisco Morazán. Brian Farioli, Javier Arriaga y Yairo Moreno marcaron los goles de aquella victoria.

El entrenador asumió el mando del Alianza tras la salida de su compatriota Roberto Pompei. Además, afronta el reto de convertirse en el segundo técnico en dirigir a tres equipos diferentes en la Copa Centroamericana, después de José Giacone.

Con estos antecedentes, Marathón buscará hacerse fuerte en casa y dar un paso importante hacia la clasificación, mientras que el Alianza intentará repetir una actuación favorable en territorio hondureño. La serie comienza con mucho en juego para ambos clubes, conscientes de que un buen resultado en la ida puede marcar el rumbo de la eliminatoria.