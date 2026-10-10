Calendario de agua: ¿Cuándo llegará el servicio a tu colonia en octubre?

EL HERALDO Plus comparte el calendario de distribución de agua potable en la capital de Honduras para el resto de octubre, que no sufrirá modificaciones pese a las recientes lluvias

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 14:45
Calendario de agua: ¿Cuándo llegará el servicio a tu colonia en octubre?

Desde el pasado 20 de septiembre, los capitalinos reciben el servicio de agua potable cada 12 días.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las copiosas lluvias de octubre elevaron el nivel de las represas Los Laureles y La Concepción, los dos sistemas que abastecen a más de la mitad de la población del Distrito Central. Sin embargo, los racionamientos de agua potable no sufrirán modificaciones durante el presente mes.

Así lo han determinado las autoridades municipales, que descartaron incluso cambios drásticos en el calendario de distribución para los siguientes meses, debido a la necesidad de preservar las reservas de agua hasta el próximo año.

“Ya hay volúmenes importantes, más no los suficientes para poder pensar en que vamos a disminuir el horario de distribución a tres días, por decir algo, porque tenemos siete meses por delante de no precipitaciones y vamos a tener que llegar hasta mayo con lo que tengamos en los embalses”, advirtió Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger).

Racionamientos de agua seguirán en la capital hasta que represas lleguen al 40%

Actualmente, el suministro de agua potable en la capital se realiza cada 12 días. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) no descarta reducir ese intervalo, aunque cualquier modificación dependerá del nivel que alcancen los embalses.

EL HERALDO Plus comparte el cronograma de distribución de agua potable para el resto de octubre. Únicamente escriba el nombre de la colonia y en el calendario se marcarán los días designados; también puede descargar una versión en PDF pulsando el botón rojo.

Distrito Central

Cuándo llega el agua

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Octubre 2026

Programación de agua
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Esta consulta reproduce los datos publicados por UMAPS en la fecha de extracción. La programación puede cambiar. Las horas se muestran tal como aparecen en la fuente; no se infiere la fecha de finalización del suministro.
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Eduardo Domínguez
Eduardo Domínguez
Editor de El Heraldo Plus

Editor de El Heraldo Plus y La Prensa Premium. Con más de 12 años de experiencia periodística. Licenciado en Periodismo por la UNAH y máster en Investigación y Datos por la URJC (España). Exbecario del International Center for Journalist y de CONNECTAS.

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