Calendario de agua: ¿Cuándo llegará el servicio a tu colonia en octubre?

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Las copiosas lluvias de octubre elevaron el nivel de las represas <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/niveles-represas-capital-lluvias-octubre-2026-calendario-distribucion-agua-AL32283443" target="_blank">Los Laureles y La Concepción</a>, los dos sistemas que abastecen a más de la mitad de la población del Distrito Central. Sin embargo, los <b>racionamientos de agua potable</b> no sufrirán modificaciones durante el presente mes.Así lo han determinado las autoridades municipales, que descartaron incluso cambios drásticos en el calendario de distribución para los siguientes meses, debido a la necesidad de preservar <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/honduras-sequia-crisis-hidrica-tegucigalpa-siembra-nubes-GE32271869" target="_blank">las reservas de agua</a> hasta el próximo año.“Ya hay volúmenes importantes, más no los suficientes para poder pensar en que vamos a disminuir el horario de distribución a tres días, por decir algo, porque tenemos siete meses por delante de no precipitaciones y vamos a tener que llegar hasta mayo con lo que tengamos en los embalses”, advirtió <b>Julio Quiñónez</b>, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger).