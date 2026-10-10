Calendario de agua: ¿Cuándo llegará el servicio a tu colonia en octubre?

Tegucigalpa, Honduras.- Las copiosas lluvias de octubre elevaron el nivel de las represas Los Laureles y La Concepción, los dos sistemas que abastecen a más de la mitad de la población del Distrito Central. Sin embargo, los racionamientos de agua potable no sufrirán modificaciones durante el presente mes.

Así lo han determinado las autoridades municipales, que descartaron incluso cambios drásticos en el calendario de distribución para los siguientes meses, debido a la necesidad de preservar las reservas de agua hasta el próximo año.

“Ya hay volúmenes importantes, más no los suficientes para poder pensar en que vamos a disminuir el horario de distribución a tres días, por decir algo, porque tenemos siete meses por delante de no precipitaciones y vamos a tener que llegar hasta mayo con lo que tengamos en los embalses”, advirtió Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger).