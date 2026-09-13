Distribución de agua en Tegucigalpa ahora será cada 12 días desde el 20 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, anunció que la distribución de agua en la capital ahora ya no será cada 9 días; pasará a ser cada 12 días a partir del domingo 20 de septiembre.
El edil dijo que las represas de la capital se encuentran en un nivel crítico: 25% en la represa Concepción y 26% en Los Laureles.
Ante este panorama, Zelaya confirmó que tuvieron que tomar esta determinación y esperan la comprensión de los capitalinos.
"A partir del domingo 20 va a ser cada 12 días. No lo queríamos hacer, pero tendremos que pasar de 9 a 12 días y, si llueve, podríamos volver a 7 días. Seguimos en una situación crítica, ambas represas están abajo del 30%: la Concepción está en un 25% y Los Laureles en 26%", acotó el alcalde este 13 de septiembre en el programa 30-30.
Juan Diego Zelaya adelantó que la situación puede seguir empeorando, por lo que pidió a los ciudadanos cuidar el vital líquido.
"La situación no va a mejorar y, si recibimos agua en estos meses, la tenemos que cuidar. La crisis va a continuar, incluso en el año 2027, donde pinta que será un año más caliente que este. Los posos no sustituyen una represa, pero sí ayudan a quitar la presión", adujo.
Medidas
La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) restringió la operación de los llenaderos utilizados por carros cisterna en el Distrito Central, en medio de la crisis hídrica que afecta a la capital.
El llenadero de Miraflores permanece cerrado desde el 9 de septiembre y hasta nuevo aviso. Además, a partir del 16 de septiembre se reducirá el horario de atención en los puntos que continúan habilitados.
La UMAPS informó que, mientras permanezca cerrado el llenadero de Miraflores, la carga de carros cisterna se realizará exclusivamente en los puntos de Toncontín y Los Laureles.
El nuevo horario comenzará a aplicarse el miércoles 16 de septiembre. Desde esa fecha, ambos llenaderos atenderán de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.