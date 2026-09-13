Distribución de agua en Tegucigalpa ahora será cada 12 días desde el 20 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, anunció que la distribución de agua en la capital ahora ya no será cada 9 días; pasará a ser cada 12 días a partir del domingo 20 de septiembre. El edil dijo que las represas de la capital se encuentran en un nivel crítico: 25% en la represa Concepción y 26% en Los Laureles. Ante este panorama, Zelaya confirmó que tuvieron que tomar esta determinación y esperan la comprensión de los capitalinos.

"A partir del domingo 20 va a ser cada 12 días. No lo queríamos hacer, pero tendremos que pasar de 9 a 12 días y, si llueve, podríamos volver a 7 días. Seguimos en una situación crítica, ambas represas están abajo del 30%: la Concepción está en un 25% y Los Laureles en 26%", acotó el alcalde este 13 de septiembre en el programa 30-30. Juan Diego Zelaya adelantó que la situación puede seguir empeorando, por lo que pidió a los ciudadanos cuidar el vital líquido. "La situación no va a mejorar y, si recibimos agua en estos meses, la tenemos que cuidar. La crisis va a continuar, incluso en el año 2027, donde pinta que será un año más caliente que este. Los posos no sustituyen una represa, pero sí ayudan a quitar la presión", adujo.

Medidas

La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) restringió la operación de los llenaderos utilizados por carros cisterna en el Distrito Central, en medio de la crisis hídrica que afecta a la capital. El llenadero de Miraflores permanece cerrado desde el 9 de septiembre y hasta nuevo aviso. Además, a partir del 16 de septiembre se reducirá el horario de atención en los puntos que continúan habilitados.