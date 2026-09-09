En tres días la represa La Concepción podría llegar a su nivel más crítico

Tegucigalpa, Honduras.- La represa La Concepción podría llegar al nivel crítico en los próximos dos o tres días si mantiene la tendencia actual de descenso, advirtió Raúl Lanza, gerente general interino de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
La represa registra actualmente el 25.93 % de su capacidad, por lo que se encuentra a 0.93 puntos porcentuales del nivel crítico establecido en 25 %.
La situación también afecta a Los Laureles, que registra un nivel de 27.96 % y, según Lanza, podría alcanzar el nivel crítico la próxima semana.
“Tenemos estos embalses a un nivel en el cual nos tienen o nos obligan a poder hacer diferentes actividades y poder llegar a considerar un escenario preventivo”, detalló Lanza.
Ante la reducción de las reservas de agua, la UMAPS analiza modificar el calendario de distribución del servicio en diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
Actualmente, el esquema contempla ciclos de distribución de nueve días, pero las autoridades estudian ampliar ese período a 12 días como una medida preventiva, explicó Lanza.
“Pasar de cada nueve días a doce días la distribución en el calendario del servicio de agua potable en diferentes zonas de la capital”, señaló Lanza al explicar el escenario que se está considerando.
La medida todavía está en análisis y dependerá del comportamiento de los niveles de las represas durante los próximos días.
En 2020 alcanzó su nivel mínimo
El comportamiento de La Concepción también trae a la memoria los niveles registrados durante años anteriores, particularmente la crisis hídrica de 2020, cuando el embalse llegó a ubicarse en 23 % de su capacidad.
Ese antecedente vuelve relevante el nivel actual, ya que la represa se encuentra en 25.93 %, apenas 2.93 puntos porcentuales por encima del registro alcanzado hace seis años.
En los últimos años el embalse había presentado niveles superiores, por ejemplo en el 2022 registraba 46.93 %, mientras que en 2023 alcanzó 65.50 % de su capacidad.
Para 2024, La Concepción mantenía un nivel de 55.81 %, y en 2025 llegó a 72.23 %, de acuerdo con registros históricos divulgados sobre el comportamiento de los principales embalses que abastecen a la capital.