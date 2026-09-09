En tres días la represa La Concepción podría llegar a su nivel más crítico

Tegucigalpa, Honduras.- La represa La Concepción podría llegar al nivel crítico en los próximos dos o tres días si mantiene la tendencia actual de descenso, advirtió Raúl Lanza, gerente general interino de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

La represa registra actualmente el 25.93 % de su capacidad, por lo que se encuentra a 0.93 puntos porcentuales del nivel crítico establecido en 25 %.

La situación también afecta a Los Laureles, que registra un nivel de 27.96 % y, según Lanza, podría alcanzar el nivel crítico la próxima semana.

“Tenemos estos embalses a un nivel en el cual nos tienen o nos obligan a poder hacer diferentes actividades y poder llegar a considerar un escenario preventivo”, detalló Lanza.