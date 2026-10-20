Seguridad y el Congreso buscan definir la ruta para un nuevo modelo penitenciario en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El diseño de un nuevo modelo penitenciario que responda a las necesidades de Honduras avanza con el análisis de diferentes escenarios entre las autoridades de seguridad y el Congreso Nacional, informó este martes 20 de octubre el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez. El funcionario explicó que el objetivo es consolidar un sistema de seguridad que permita perseguir y arrestar a los responsables de hechos criminales, además de garantizar que cumplan sus condenas sin continuar cometiendo delitos desde el interior de los centros penitenciarios.

“Vamos a definir cuál es la mejor ruta para poder construir un modelo penitenciario que responda a las realidades y a las demandas de nuestro país”, expresó Velásquez al referirse a los avances de las conversaciones de este día en el hemiciclo legislativo. El ministro señaló que las autoridades analizan distintas alternativas y que la decisión se tomará de manera conjunta entre los actores involucrados, en el marco de las reuniones encabezadas por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Buscan frenar operaciones criminales desde las cárceles

Velásquez reiteró el compromiso de las instituciones de seguridad de contribuir a la construcción de un sistema penitenciario que impida que los privados de libertad continúen revictimizando a la población. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sostuvo que el nuevo modelo debe garantizar que quienes cometan delitos respondan ante la justicia y cumplan las penas correspondientes por los hechos que se les atribuyen. Asimismo, afirmó que las instituciones de seguridad han mantenido una participación directa en el combate a las estructuras criminales, algunas de las cuales, según indicó, han sido denominadas asociaciones terroristas. “Como tenemos que someterlos al imperio de la ley”, manifestó.

Buscan consolidar el sistema de justicia