Unos 60 mil profesores hondureños aprenderán a utilizar la inteligencia artificial

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 60,000 docentes hondureños serán capacitados en inteligencia artificial mediante Google Gemini, como parte de un programa impulsado por la Secretaría de Educación (Seduc) y la Dirección de Gobierno Digital (Diger). La iniciativa forma parte de una agenda gubernamental que también contempla ampliar la conectividad y fortalecer la ciberseguridad, con el propósito de incorporar herramientas digitales al sistema educativo y mejorar las capacidades tecnológicas del país. El programa fue dado a conocer este martes -20 de octubre- durante el Google Public Sector Summit 2026, celebrado en Washington, Estados Unidos, donde representantes del Gobierno hondureño expusieron los avances de su estrategia de transformación digital.

Según las autoridades la iniciativa es considerada el programa de Google más grande de América Latina específicamente dirigido a la formación docente en esta tecnología. La capacitación permitirá a los maestros optimizar la planificación académica, crear contenidos educativos, personalizar el aprendizaje y aprovechar herramientas de inteligencia artificial para mejorar la enseñanza, con un impacto potencial en cientos de miles de estudiantes hondureños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La propuesta busca que los docentes aprovechen estas herramientas como apoyo para sus labores académicas, con un alcance potencial de cientos de miles de estudiantes en el país. No obstante, la implementación del programa también plantea el reto de garantizar que los maestros cuenten con acceso a internet, dispositivos adecuados y las competencias necesarias para utilizar la inteligencia artificial de manera responsable en las aulas. Además de la formación docente, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Diger trabajan en acciones para fortalecer la conectividad y la seguridad de los servicios digitales.