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Unos 60 mil profesores hondureños aprenderán a utilizar la inteligencia artificial

La iniciativa permitirá a los maestros optimizar la planificación académica, crear contenidos, personalizar el aprendizaje y mejorar la enseñanza

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 13:40
Unos 60 mil profesores hondureños aprenderán a utilizar la inteligencia artificial

El anunció fue dado a conocer por las autoridades hondureñas durante el Google Public Sector Summit 2026, celebrado en Washington, Estados Unidos.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 60,000 docentes hondureños serán capacitados en inteligencia artificial mediante Google Gemini, como parte de un programa impulsado por la Secretaría de Educación (Seduc) y la Dirección de Gobierno Digital (Diger).

La iniciativa forma parte de una agenda gubernamental que también contempla ampliar la conectividad y fortalecer la ciberseguridad, con el propósito de incorporar herramientas digitales al sistema educativo y mejorar las capacidades tecnológicas del país.

El programa fue dado a conocer este martes -20 de octubre- durante el Google Public Sector Summit 2026, celebrado en Washington, Estados Unidos, donde representantes del Gobierno hondureño expusieron los avances de su estrategia de transformación digital.

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Según las autoridades la iniciativa es considerada el programa de Google más grande de América Latina específicamente dirigido a la formación docente en esta tecnología.

La capacitación permitirá a los maestros optimizar la planificación académica, crear contenidos educativos, personalizar el aprendizaje y aprovechar herramientas de inteligencia artificial para mejorar la enseñanza, con un impacto potencial en cientos de miles de estudiantes hondureños.

La propuesta busca que los docentes aprovechen estas herramientas como apoyo para sus labores académicas, con un alcance potencial de cientos de miles de estudiantes en el país.

No obstante, la implementación del programa también plantea el reto de garantizar que los maestros cuenten con acceso a internet, dispositivos adecuados y las competencias necesarias para utilizar la inteligencia artificial de manera responsable en las aulas.

Además de la formación docente, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Diger trabajan en acciones para fortalecer la conectividad y la seguridad de los servicios digitales.

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"Como parte de estos esfuerzos, Conatel prepara una propuesta de Ley de Ciberseguridad que próximamente será trasladada al Congreso Nacional, con el propósito de fortalecer el marco capacidades del país frente a las amenazas digitales", señalaron las autoridades de la institución, mediante un comunicado.

El Gobierno plantea que las tres líneas de trabajo que son formación en inteligencia artificial, conectividad y ciberseguridad, se desarrollen de manera coordinada para impulsar la digitalización de los servicios y ampliar el acceso a la tecnología.

En el sector educativo, uno de los principales desafíos será lograr que la capacitación llegue efectivamente a los 60,000 docentes y que las herramientas aprendidas puedan utilizarse en las actividades cotidianas de enseñanza.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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