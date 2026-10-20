¿Cuáles son los delitos que la Fiscalía atribuye a Luis Redondo y otros 13 diputados y exdiputados?

Tegucigalpa, Honduras.- La acusación contra Luis Redondo y otros 13 exintegrantes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional quedó formalmente en manos de la jueza natural, Anny Belinda Ochoa, designada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer el caso. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la Secretaría General de la CSJ recibió el requerimiento fiscal presentado contra las 14 personas por un total de 21 delitos relacionados con su gestión dentro del Poder Legislativo. “Hemos confirmado que se ha recibido esta acusación presentada por parte del Ministerio Público en la cual se incluye a 14 personas y más o menos 21 delitos de acuerdo a lo que se establece en este documento acusatorio”, explicó Duarte.

Cargos contra Luis Redondo y 13 personas más

La Fiscalía acusa a Luis Redondo por los delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios. Según las disposiciones citadas del Código Penal, la perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, establecida en el artículo 541, contempla penas de tres a seis años de prisión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cuanto a la usurpación de funciones, el artículo 471 contempla de uno a cuatro años de prisión. Por su parte, el artículo 499, referido a la violación de los deberes de los funcionarios, contempla la inhabilitación especial de tres a seis años. En el caso de la diputada Luz Angélica Smith Mejía, el portavoz indicó que enfrenta acusaciones por falsificación en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de deberes de los funcionarios. Por estos mismos cargos fueron acusados, los diputados de Libre, Hugo Noé Pino, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña. Asimismo, los excongresistas Carlos Raudales, Karen Martínez, Juan Barahona, Silvia Ayala, Osman Chávez, La Fiscalía también acusa a Edis Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), por violación de los deberes de los funcionarios, según el desglose proporcionado por Duarte.

Solicitan presentación voluntaria

Durante el trámite de la acusación, el abogado Darwin García presentó un escrito de personamiento ante la Secretaría General de la CSJ, en representación de Linda Donaire, Kritza Pérez, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Edgardo Casaña y Scherly Arriaga. En el escrito, García anunció el "sometimiento voluntario de sus representados" al proceso penal; y solicitó que se establezca una fecha y hora para celebrar la audiencia de declaración de imputado.

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