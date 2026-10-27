Puente Juan Manuel Gálvez alcanza 75% de avance y se acerca a la fase final

Tegucigalpa, Honduras.- La reparación del puente Juan Manuel Gálvez, ubicado en la salida hacia Valle de Ángeles, registra aproximadamente un 75% de avance físico, luego de la instalación de las prelosas del segundo tramo durante la madrugada de este martes.
Los trabajos buscan recuperar esta conexión vial, ubicada entre la colonia 21 de Octubre y el anillo periférico de Tegucigalpa, que quedó parcialmente inhabilitada tras el colapso de una de sus rampas el 5 de abril de 2025.
La reconstrucción comenzó el 15 de mayo de 2026, más de un año después del incidente que obligó a los conductores a utilizar rutas alternas para incorporarse a esta vía.
Con este progreso, los equipos de trabajo se preparan para continuar con el armado del acero y el colado de la losa correspondiente al segundo tramo, actividades fundamentales para completar la estructura principal del puente.
Una vez concluidas estas labores, el proyecto avanzará hacia las obras complementarias, que permitirán acondicionar la infraestructura para su funcionamiento y mejorar las condiciones de circulación vehicular en este sector de la capital.
Entre los trabajos pendientes se encuentran la instalación de señalización vial, la construcción de bordillos y la colocación de barreras de protección, elementos destinados a reforzar la seguridad de los conductores que utilizan este corredor.
Asimismo, se contempla la instalación de iluminación en el puente, con el propósito de mejorar la visibilidad durante la noche y brindar mejores condiciones para quienes transitan por la zona.
La SIT estima que la obra estará finalizada en diciembre de 2026, fecha en la que se prevé que la estructura pueda entrar en operación, siempre que las actividades pendientes se desarrollen conforme a la programación establecida.
La rehabilitación del puente Juan Manuel Gálvez es una intervención importante para la movilidad de la capital, debido a que esta vía conecta Tegucigalpa con Valle de Ángeles y otros municipios aledaños.
Por esta vía circulan diariamente miles de conductores que se desplazan por motivos laborales, comerciales, educativos y turísticos, por lo que la recuperación de la infraestructura busca reducir el tráfico que todos los días se genera.
En cuanto al presupuesto, el contrato principal de reconstrucción fue adjudicado por 14 millones de lempiras a Contratistas Nacionales de la Construcción (Conacsa).