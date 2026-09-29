Puente Juan Manuel Gálvez alcanza 65% de avance tras instalación de prelosas

Tegucigalpa, Honduras.- La reconstrucción del puente Juan Manuel Gálvez, en la salida hacia Valle de Ángeles, alcanzó un 65% de avance físico luego de que se instalara el primer tramo de prelosas, informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Los trabajos se desarrollan en el anillo periférico de Tegucigalpa, donde el colapso de una de las rampas del puente en 2025 complicó la circulación vehicular y todavía obliga a los conductores a utilizar rutas alternas. Con la colocación de las prelosas, las autoridades avanzan en la recuperación de la estructura, mientras se prevé instalar el tramo final durante las próximas semanas.

La intervención se realiza en una de las principales conexiones entre la capital y municipios como Santa Lucía y Valle de Ángeles, cuyos accesos también son utilizados diariamente por residentes, comerciantes y visitantes

Instalación de prelosas busca agilizar los trabajos

La SIT, en coordinación con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), informó que la instalación de prelosas forma parte de la metodología constructiva adoptada para reducir los tiempos de ejecución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Este procedimiento permite colocar elementos estructurales prefabricados y disminuir las labores tradicionales de encofrado y desencofrado, que requieren montar y retirar estructuras temporales durante la construcción. Según las autoridades, utilizar este método también busca evitar mayores afectaciones al tráfico del anillo periférico, ya que el encofrado tradicional habría requerido cierres parciales en esta arteria vial, por donde circula un enorme volumen de vehículos.

Continúan trabajos en la rampa

El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, informó que esta semana comenzaron los trabajos en la nueva rampa del puente, como parte de las intervenciones para recuperar la circulación en el sector. “Esta semana empezamos los trabajos de la nueva rampa, logrando con ello la habilitación del puente Juan Manuel Gálvez, una vía crucial en la salida a estos importantes destinos turísticos”, manifestó. El funcionario agregó que los trabajos en la estructura se suman a las obras del tercer carril que se ejecutan en el sector. Por su ubicación, el puente Juan Manuel Gálvez es una importante conexión entre Tegucigalpa y municipios de Francisco Morazán, entre ellos Valle de Ángeles y Santa Lucía.