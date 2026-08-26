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Reconstrucción de la rampa Juan Manuel Gálvez alcanza 55% de avance

Rellenos, armado de acero y fabricación de prelosas forman parte de los trabajos que actualmente se ejecutan en la rampa de la colonia 21 de Octubre

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 13:43
Reconstrucción de la rampa Juan Manuel Gálvez alcanza 55% de avance

Este viernes instalarán las tres vigas restantes de la rampa Juan Manuel Gálvez, que actualmente registra 55% de avance físico con una inversión total de 14 millones de lempiras

 Fotos: Marbin López/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La reparación de la rampa Juan Manuel Gálvez, ubicada en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, alcanza actualmente un 55% de avance físico real, mientras las cuadrillas desarrollan trabajos de relleno, armado de acero y preparación de prelosas.

En el sitio se mantienen activos los trabajos para avanzar con la reconstrucción de la estructura que permaneció parcialmente inhabilitada durante más de un año tras su colapso en abril de 2025.

El personal labora en el relleno de las áreas intervenidas, una de las actividades necesarias para avanzar hacia las siguientes etapas de construcción de la nueva rampa.

Y es que actualmente se instalan las placas que permitirán fabricar las prelosas directamente en el sitio de la obra, con lo que se prepara la estructura para las próximas fases.

También continúa el armado de acero destinado a los diafragmas de las vigas que ya fueron instaladas, otro de los trabajos estructurales que se ejecutan actualmente, y este viernes 26 de agosto por la noche está prevista la instalación de las tres vigas restantes, una actividad que permitirá avanzar en el montaje de la estructura principal de la rampa.

La reconstrucción comenzó el 15 de mayo de 2026, después de que la estructura permaneciera parcialmente dañada por más de un año. El proyecto es ejecutado de manera conjunta por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

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La intervención tiene una inversión de aproximadamente 14 millones de lempiras. Las autoridades han señalado que los trabajos buscan recuperar la conexión vial hacia el Anillo Periférico y mejorar la circulación en este sector de la capital.

Cuadrillas avanzan en la reconstrucción de la rampa Juan Manuel Gálvez, donde ya se ejecutan trabajos de relleno, acero y preparación de prelosas.

Cuadrillas avanzan en la reconstrucción de la rampa Juan Manuel Gálvez, donde ya se ejecutan trabajos de relleno, acero y preparación de prelosas.

 (Foto: Marbin López)

El antecedente de la obra se remonta al 5 de abril de 2025, cuando una de las rampas del puente a desnivel Juan Manuel Gálvez colapsó durante la madrugada mientras una maquinaria pesada tipo “dragón” transitaba por la estructura.

La rampa afectada es estratégica porque permite la conexión y el retorno hacia el anillo periférico desde la zona de la colonia 21 de Octubre, además de servir como acceso hacia la salida a Valle de Ángeles.

El puente a desnivel Juan Manuel Gálvez fue inaugurado en diciembre de 2014; sin embargo, en 2025 colapsó tras el paso de una máquina pesada.

El diseño de la nueva rampa contempla una estructura diferente al sistema anterior, con elementos destinados a mejorar la resistencia y seguridad de la infraestructura vial.

Uno de los proyectos complementarios anunciados por la SIT es el comienzo de un tercer carril desde la zona de la 21 de Octubre hasta El Sitio, con el objetivo de ampliar la capacidad vial del corredor.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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