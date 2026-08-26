Reconstrucción de la rampa Juan Manuel Gálvez alcanza 55% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- La reparación de la rampa Juan Manuel Gálvez, ubicada en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, alcanza actualmente un 55% de avance físico real, mientras las cuadrillas desarrollan trabajos de relleno, armado de acero y preparación de prelosas.

En el sitio se mantienen activos los trabajos para avanzar con la reconstrucción de la estructura que permaneció parcialmente inhabilitada durante más de un año tras su colapso en abril de 2025.

El personal labora en el relleno de las áreas intervenidas, una de las actividades necesarias para avanzar hacia las siguientes etapas de construcción de la nueva rampa.

Y es que actualmente se instalan las placas que permitirán fabricar las prelosas directamente en el sitio de la obra, con lo que se prepara la estructura para las próximas fases.

También continúa el armado de acero destinado a los diafragmas de las vigas que ya fueron instaladas, otro de los trabajos estructurales que se ejecutan actualmente, y este viernes 26 de agosto por la noche está prevista la instalación de las tres vigas restantes, una actividad que permitirá avanzar en el montaje de la estructura principal de la rampa.

La reconstrucción comenzó el 15 de mayo de 2026, después de que la estructura permaneciera parcialmente dañada por más de un año. El proyecto es ejecutado de manera conjunta por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).