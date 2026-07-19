Puente Juan Manuel Gálvez avanza un 30% y prevén concluir reconstrucción en tres meses

Tegucigalpa, Honduras.- La reconstrucción de la rampa del puente Juan Manuel Gálvez, ubicado en la zona de la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, registra un avance aproximado del 30%, según confirmó el encargado de la obra, Daniel Sansur. Los trabajos, que buscan restablecer la conexión vial hacia el Anillo Periférico y la salida hacia Valle de Ángeles, se encuentran actualmente en la etapa de construcción de la columna central y la instalación de las vigas que forman parte de la nueva estructura. “Estamos en la etapa de construcción de la columna y las vigas”, explicó Sansur al detallar el avance del proyecto, luego de ser consultado por EL HERALDO sobre el porcentaje de ejecución de la obra. El encargado confirmó que la estructura contempla una columna central, elemento que actualmente se encuentra en proceso de construcción como parte de la recuperación de la rampa que colapsó en abril de 2025.

“Lleva una columna central y actualmente se está construyendo”, indicó Sansur. La expectativa es que la reconstrucción pueda estar concluida aproximadamente en tres meses, siempre y cuando no se presenten nuevos inconvenientes durante la ejecución. Y es que el proyecto ha enfrentado algunos obstáculos que han modificado el ritmo previsto inicialmente, entre los principales problemas encontrados está el tipo de suelo en la zona y la presencia de una tubería que no estaba contemplada dentro de la planificación inicial. “El principal inconveniente que nos atrasó un poco fue el tipo de suelo y una tubería que encontramos en el área”, señaló el encargado de la obra. Sansur explicó que estos factores fueron situaciones imprevistas que surgieron durante el desarrollo del proyecto y que obligaron a realizar ajustes en los trabajos.

“No teníamos conocimiento de esa tubería y tampoco esperábamos que el suelo fuera tan duro”, detalló al referirse a las condiciones encontradas durante las excavaciones. El colapso de una de las rampas del puente Juan Manuel Gálvez ocurrió el 5 de abril de 2025, afectando una de las principales conexiones entre la zona oriental de la capital, el Anillo Periférico y la carretera hacia Valle de Ángeles. La intervención contempla la recuperación de la estructura dañada y la construcción de nuevos elementos que permitan garantizar nuevamente la circulación vehicular por este punto de la capital.