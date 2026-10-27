Guerreras 0801: el club de ciclismo femenino que conquista la Vuelta El Heraldo

Tegucigalpa.- Cincuenta y siete corazones que bufan al ritmo de la ruta dan vida a uno de los nombres propios infaltables en la Vuelta El Heraldo; se lanzan al bosque de cemento y se convierten en auténticas Guerreras 0801 bajo un lema que las cubre como manto sagrado: "El orgullo de ser ciclistas". Después de la práctica matutina del sábado, la subcapitana Waleska Ruiz le cuenta a El Heraldo que "el club se fundó en 2017 y hemos participado en todas las Vueltas de El Heraldo, manteniéndonos siempre en los podios", reafirma con orgullo, mientras recuerda que "la idea de crear el grupo fue incentivar a las mujeres de todas las edades a formar parte de este bonito deporte, tenemos integrantes desde los 14 hasta mayores de 60 años". Y en el nervio palpitante de esta comunidad, hay varias estrellas que irradian una luz de campeonas: aparte de Waleska Ruiz, la más rápida en Máster C, se colgaron medallas figuras como Mayra Maradiaga, Maylin Acosta y, claro, las monarcas élite Xenia Molina y Karen Canales, también seleccionadas nacionales.

- Existe una bonita mezcla, entonces, entre ciclismo competitivo y rutinario, ¿no?

- A nivel competitivo hay más o menos 14 integrantes. Claro, para la Vuelta El Heraldo de noviembre va a competir la gran mayoría, porque en nuestro equipo nos gusta apoyar estos torneos que tienen una finalidad benéfica.

- ¿Cuéntenos cómo es la rutina de una ciclista de Guerreras 0801 antes de una competencia como la del 15 de noviembre?

- Lo más importante es reconocer el circuito para ver la condición en la que está el anillo periférico; hay que ver los obstáculos que tiene la ruta. Las chicas entrenan en diferentes ambientes, diferentes altitudes... eso es dependiendo de lo que cada una quiera conseguir.

Por ahí vienen las Guerreras...

Una a una fueron llegando al Campo de Parada Marte, epicentro de la madre de todas las competencias de ciclismo en Honduras el próximo 15 de noviembre, las Guerreras citadas. Mayra Maradiaga con su hermosa Trek de nombre "Naranjita"; Lupita Castellanos al lado de su inseparable compañera de lucha "Cenizas 2.0" y también Linda Membreño, escoltada por la imponente "Scottie", una Scott de potente color anaranjado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Y siguieron arribando Diana Carbajal, Laura Matamoros, Elena Díaz, Nicole Laínez, Marilin Regalado, Maylin Acosta y por supuesto nuestra interlocutora Waleska Ruiz. "Para empezar en este mundo no hay marca, no hay modelo... lo que debe haber son las ganas".