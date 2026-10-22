Jorge Torres, tricampeón que hizo historia en la Vuelta Ciclística EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Bien decía Rocío Dúrcal en su icónica canción «Cómo han pasado los años»... Y, si no, que lo diga el tricampeón Jorge Torres, el legendario ciclista que se cansó de subirse al podio y que ahora, desde la categoría de ídolo, recuerda su primer título de la Vuelta Ciclística EL HERALDO, conquistado allá por 2012. En el carrete de la historia, Torres puede darse el lujo de decir que es el ganador más joven de la competencia ciclístima más importante del país. Su nombre quedó ligado a una competencia que, con el paso de los años, fue evolucionando hasta convertirse en una referencia para el ciclismo hondureño. Eran tiempos de prueba y error. Por ejemplo, todavía no existía la tradición de utilizar chips para cronometrar los recorridos de los ciclistas. En aquella época, el seguimiento de la competencia dependía del ojo humano y de la labor de los jueces de la Federación Nacional de Ciclismo de Honduras.

Era 2012 y la fiesta de EL HERALDO llenaba de color las calles más históricas de la ciudad. Los ciclistas se convertían en protagonistas de una jornada que reunía la pasión por el deporte y el entusiasmo de quienes seguían de cerca cada pedalazo. Un año después, la tecnología hizo su entrada triunfal. De la mano de la empresa Sports & Marketing, Armando Orellana llevó a Siguatepeque, en su maleta de sueños, una nueva apuesta para la competencia y destapó el champán con el orgullo de los campeones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La evolución de la Vuelta también ha estado marcada por el trabajo de quienes apostaron por su crecimiento desde el principio. Entre ellos figura Edy Montalván, el eterno coordinador de la competencia, quien recuerda con satisfacción los primeros pasos de un proyecto que aspiraba a trascender las fronteras hondureñas. "Desde aquella primera edición, siempre tuve fe que esta Vuelta Ciclística se transformaría en una referencia a nivel centroamericano... atrás de mí hay un gran equipo de trabajo y la comunidad ciclística del país confió sus sueños en nosotros», recuerda Montalván.

Su testimonio refleja la importancia del trabajo colectivo detrás de una competencia que encontró respaldo en la comunidad ciclística nacional. Montalván es uno de los pilares de esta obra deportiva, surgida de la cabeza del periodista deportivo Francisco Rivas. A lo largo de su historia, la Vuelta Ciclística también ha tenido que adaptarse a circunstancias extraordinarias. La competencia no ha estado al margen de los acontecimientos que han marcado al país y al mundo. Un asterisco debe acompañar las ediciones de 2020 y 2021, que se reinventaron y desarrollaron de forma virtual debido a la pandemia de coronavirus y a los estragos que dejaron en Honduras los huracanes Eta y Iota. Por esa razón, los campeones de estas dos versiones no se contabilizan oficialmente en el historial de la Vuelta Ciclística.

Así, entre recuerdos, transformaciones y desafíos, la historia de la Vuelta Ciclística continúa ligada a sus protagonistas. Jorge Torres, con su primer título en 2012 y su condición de tricampeón, representa una parte de ese legado que sigue pedaleando en la memoria del ciclismo hondureño. Y la tradición siguió. Y los nombres se siguieron subiendo a los podios, la mayoría hondureños hasta que el salvadoreño Bryan Mendoza rompió la tradición en 2017. ¿Y el 15N quién le quitará el maillot a Héctor Menéndez?

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