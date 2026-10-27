Proponen construir una nueva Villa Olímpica en un terreno de 10 manzanas en Las Uvas

Tegucigalpa, Honduras.- Federaciones deportivas proponen la posibilidad de construir una nueva Villa Olímpica en un terreno de aproximadamente 10 manzanas ubicado en el sector de Las Uvas, al sur de la capital, como parte de los preparativos para los Juegos Deportivos Centroamericanos de 2029. La propuesta busca ampliar los espacios para las distintas disciplinas deportivas, debido a la saturación de las instalaciones de la actual Villa Olímpica José Simón Azcona, mientras las autoridades avanzan en la planificación de las obras que requiere el país para albergar la competencia regional. “Hay interés, pero debemos buscar un terreno que tenga las condiciones necesarias y que esté saneado para que se puedan realizar las acciones. También debe socializarse con los vecinos del sector”, manifestó Félix Ambrosio Sabio, presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah). El dirigente explicó que todavía no se han definido las decisiones sobre la nueva infraestructura, pues primero deberá conformarse el comité organizador de los Juegos Centroamericanos, previsto para noviembre, que establecerá las necesidades y exigencias que Honduras deberá cumplir.

“Vamos a ver qué determina el comité organizador, que deberá estar conformándose el próximo mes. A partir de ahí, pueden empezar a tomarse decisiones de manera conjunta”, indicó Sabio, quien señaló que las reuniones para abordar el proyecto todavía están pendientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El presidente de Condepah agregó que en las próximas semanas esperan dedicar más tiempo a la planificación de las acciones, una vez que disminuyan los compromisos inmediatos relacionados con las actividades deportivas internacionales. Recordó que el contrato de adjudicación de los Juegos Centroamericanos deberá firmarse en diciembre, por lo que las condiciones y obligaciones correspondientes tendrán que quedar establecidas formalmente antes de avanzar con las decisiones definitivas. Sobre el terreno que se contempla para la obra, Sabio detalló que se trata de un inmueble que perteneció a la Alcaldía Municipal del Distrito Central y que fue concedido a una institución educativa, situación que obliga a resolver aspectos legales antes de utilizarlo. “Son alrededor de 10 manzanas de terreno. Creo que es complementar lo que ya existe, porque no podemos manejarlo de otra manera. Hay que crear espacios para no duplicar recursos ni esfuerzos y garantizar que las instalaciones actuales tengan las condiciones adecuadas”, sostuvo. El dirigente consideró que la nueva infraestructura debe responder a las necesidades de las federaciones que actualmente carecen de espacios apropiados para entrenar y competir, en lugar de reproducir instalaciones que ya existen en la Villa Olímpica capitalina. Advirtió que la actual Villa Olímpica necesita una remodelación, debido a que fue concebida en la década de 1990 y las exigencias deportivas han cambiado durante más de tres décadas, tanto en tecnología como en infraestructura.

Por su parte, Armando Vinicio Valdés, subcomisionado nacional del Deporte de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), destacó la ratificación de Honduras como sede de los Juegos Centroamericanos de 2029 y reconoció que el país enfrenta importantes desafíos. “Un reto es analizar si va a haber una construcción de una nueva Villa Olímpica. Sí sabemos que hay que remozar, modernizar y tecnificar la Villa Olímpica. Vamos a esperar los lineamientos que nos han indicado para establecer la línea de trabajo”, expresó Valdés. El funcionario señaló que la modernización de los espacios deportivos representa una oportunidad para atender una demanda histórica de las federaciones nacionales, que necesitan instalaciones propias para desarrollar sus disciplinas y preparar a los atletas de alto rendimiento.