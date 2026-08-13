Una nueva Villa Olímpica para Tegucigalpa

Los capitalinos alzan su voz por la construcción de nuevos espacios deportivos en los que sus niños y jóvenes puedan entrenarse con seguridad en las diferentes disciplinas.

Desde hace más de cuatro décadas, la capital hondureña solo cuenta con las instalaciones de la Villa Olímpica para tales propósitos. Estas edificaciones desde hace mucho tiempo se han visto desbordadas por la demanda de más de 20,000 usuarios al día y por las precarias condiciones de sus estructuras.

La Villa Olímpica es una de las últimas macroobras construidas en la ciudad de cara a la celebración en Honduras de los IV Juegos Deportivos Centroamericanos. Fue gracias a la visión y decisión política del entonces presidente de la República, el ingeniero José Simón Azcona, que la obra pudo concretarse.

Hoy en día, en medio de los altos índices de inseguridad y violencia que golpean a la sociedad hondureña, y la incorporación de centenares de jóvenes a las filas de grupos criminales y de tráfico de drogas, surgen las demandas para la construcción de nuevos y adecuados espacios deportivos en la ciudad.

Los tomadores de decisiones deberían saber que el deporte es una herramienta de prevención social que puede contribuir significativamente a reducir la violencia y la delincuencia. Pero para alcanzar tal propósito, se requiere de espacios deportivos seguros.

Invertir en deporte significa también invertir en una sociedad más sana, disciplinada, unida y pacífica. Significa, además, brindar más y mejores instalaciones a cada una de las disciplinas deportivas que por décadas han tenido participaciones mediocres en las competiciones internacionales en las que compite el país.

Replicar y superar el legado de la Villa Olímpica ya no es una opción ni un lujo, sino una deuda histórica y una urgencia social con las nuevas generaciones. Apostar por el deporte no es ni será nunca un gasto.