Cortes de energía programados para este martes 3 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este martes 3 de noviembre en varios departamentos de Honduras.

De acuerdo con el reporte del ente energético, los apagones se deberán a trabajos de mantenimiento en subestaciones y líneas de transmisión.

A continuación el listado completo de lugares que se verán afectados por las medidas de la ENEE: