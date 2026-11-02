Cortes de energía programados para este martes 3 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este martes 3 de noviembre en varios departamentos de Honduras.
De acuerdo con el reporte del ente energético, los apagones se deberán a trabajos de mantenimiento en subestaciones y líneas de transmisión.
A continuación el listado completo de lugares que se verán afectados por las medidas de la ENEE:
Municipios de Santa Bárbara, de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
Macuelizo: casco urbano de Macuelizo, Santa Bárbara, y las aldeas Las Varas, Sabaneta, La Cunta y caseríos cercanos. Nueva Frontera: casco urbano de Nueva Frontera y las aldeas San José de Tarros, El Oro, Traserros, El Ermitaño, San Miguelito, El Barranco, Piladeros y caseríos cercanos. Azacualpa: casco urbano de Azacualpa y las aldeas Laguna Verde, Loma Alta, Jocónal, El Naranjo, Agualote, San Antonio y los caseríos cercanos y Quimistán: aldea Las Crucitas y caseríos cercanos.
Choloma, Cortés, de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
Col. Las Colinas #2, res. Cerro Verde, res. Lomas de las Cascadas I, II y V etapa.
El Progreso, Yoro, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Colonia 6 de Julio, parte oeste de la colonia Kennedy, residencial Villas Belinda, residencial Quintas del Sol, residencial Montecarlo, residencial La Granja, colonia Rubí, Camalote Arriba, Camalote Abajo, aldea El Centenario, aldea El Naranjo, residencial La Orquídea, colonia Alemania, ZIP Porvenir, aldea El Porvenir del Norte, colonia El Porvenir, restaurante JY R, AGAP, Chotepe, restaurante La Cabaña, rastro municipal, quebrada de Yoro, aldea Fuerzas Vivas, colonia Núñez, aldea Buenos Aires, aldea Crucitas 1, 2 y 3, San José del Negrito, Jardines de Amor Eterno, aldea Brisas de la Libertad, Agua Blanca Norte, colonia 2 de Agosto, fábrica Arroyo, residencial Andalucía y EMSULA.
El Tizatillo, Francisco Morazán, de 8:10 a.m. a 4:10 p.m.
Aldea Germania, residencial San Sebastián, aldea Santa Rosa, col. Cruz Roja, col. Santa Rosa, col. Folgar, col. Reynel Fúnez, res. El Manantial y zonas aledañas.
Aldea Nuevo Progreso, Olancho, de 8:15 a.m. a 3:15 p.m.
Aeropuerto Aguacate, aldea El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, col. Agrícola, aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Terrerito, la colonia Pisijire, Las Marías, el cerro Culmí, municipio de Culmí y todas sus aldeas vecinas.
Danlí, El Paraíso, de 8:15 a.m. a 3:15 p.m.
Colonia Los Arcos, colonia La Cañada, pilas de filtración de aguas de Danlí, barrio Oriental, colonia Quiscamonte, BANADESA, Despensa Familiar, Universidad Politécnica, Cooperativa Apaguiz, Almacenes El Marchante, Coffee Road, Casa de la Cultura Danlí, barrio San Martín, Pizzería Nápoles, Farmacia Simán No. 2 y restaurante Catedral Inmaculada Concepción Pepylu's.
Municipios de Francisco Morazán, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Juancito, San Juan de Flores, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Las Mesas, Coyolito, Ingenio Azucarero 3 Valles, Villa de San Francisco, Cantarranas, Tipistepe, San Juan de Flores, Cerro Bonito, Chandala, La Labranza, Sabaneta, aldea La Masa, aldea Coyolito, aldea Cofradía, Yamagüare, Miravalle, aldea El Porvenir, aldea El Pedregal, el Centro Carbonera, aldea Loma Pelada, comunidades aledañas a la carretera de San Juan de Flores-Talanga, Talanga, Villa Real, La Venta, Vallecillos, Agalteca, hacia Río Abajo, Piedra y Arena y zonas aledañas.