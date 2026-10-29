¿Qué opciones tienen los estudiantes de colegios que reprueben materias este año?

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) dio a conocer que los estudiantes de educación media tendrán diferentes opciones para avanzar al siguiente año lectivo, incluso si reprueban una o varias asignaturas.

De acuerdo con las disposiciones establecidas por la Seduc para el cierre del período escolar 2026, los estudiantes de educación media que reprueben una asignatura podrán avanzar al siguiente grado con la materia pendiente. Mientras que los alumnos de último año de bachillerato tendrán que cumplir requisitos adicionales para completar su formación académica.

Los lineamientos de este año indican que los centros educativos únicamente realizarán un proceso de recuperación, por lo que los estudiantes que no alcancen la nota mínima de aprobación, establecida en 70 puntos, deberán acogerse a las medidas contempladas en la normativa. Para los alumnos de educación media que reprueben una asignatura, se permitirá su promoción al grado siguiente con una materia retrasada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La asignatura deberá ser aprobada en un período que no exceda los seis meses y el proceso tendrá que brindarse de manera gratuita. Por ejemplo, si un estudiante de décimo grado reprueba Matemáticas, pero aprueba las demás materias, puede matricularse en undécimo grado, mientras regulariza Matemáticas en un plazo no mayor de seis meses. Si el alumno reprueba más de dos asignaturas, deberá repetir el grado. Las condiciones son diferentes para quienes cursan el último año de bachillerato y no logran alcanzar los puntos necesarios después de la recuperación. En caso de reprobar entre una y tres asignaturas, los estudiantes podrán completar su trayectoria educativa durante el siguiente año lectivo mediante un período intensivo de 20 semanas de clases. No podrán graduarse inmediatamente, porque tendrán que completar las materias pendientes en un período intensivo de 20 semanas. Si un estudiante de último año reprueba Español y Matemáticas después de la recuperación, tendrá que cursar esas dos materias durante un período intensivo de 20 semanas el siguiente año escolar.