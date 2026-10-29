¿Qué opciones tienen los estudiantes de colegios que reprueben materias este año?

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) dio a conocer que los estudiantes de educación media tendrán diferentes opciones para avanzar al siguiente año lectivo, incluso si reprueban una o varias asignaturas.
De acuerdo con las disposiciones establecidas por la Seduc para el cierre del período escolar 2026, los estudiantes de educación media que reprueben una asignatura podrán avanzar al siguiente grado con la materia pendiente.
Mientras que los alumnos de último año de bachillerato tendrán que cumplir requisitos adicionales para completar su formación académica.
Los lineamientos de este año indican que los centros educativos únicamente realizarán un proceso de recuperación, por lo que los estudiantes que no alcancen la nota mínima de aprobación, establecida en 70 puntos, deberán acogerse a las medidas contempladas en la normativa.
Para los alumnos de educación media que reprueben una asignatura, se permitirá su promoción al grado siguiente con una materia retrasada.
La asignatura deberá ser aprobada en un período que no exceda los seis meses y el proceso tendrá que brindarse de manera gratuita.
Por ejemplo, si un estudiante de décimo grado reprueba Matemáticas, pero aprueba las demás materias, puede matricularse en undécimo grado, mientras regulariza Matemáticas en un plazo no mayor de seis meses.
Si el alumno reprueba más de dos asignaturas, deberá repetir el grado.
Las condiciones son diferentes para quienes cursan el último año de bachillerato y no logran alcanzar los puntos necesarios después de la recuperación.
En caso de reprobar entre una y tres asignaturas, los estudiantes podrán completar su trayectoria educativa durante el siguiente año lectivo mediante un período intensivo de 20 semanas de clases.
No podrán graduarse inmediatamente, porque tendrán que completar las materias pendientes en un período intensivo de 20 semanas.
Si un estudiante de último año reprueba Español y Matemáticas después de la recuperación, tendrá que cursar esas dos materias durante un período intensivo de 20 semanas el siguiente año escolar.
Mientras tanto, quienes reprueben cuatro o más espacios curriculares deberán cursarlos nuevamente de manera ordinaria y anual, incorporándolos a su carga académica regular.
La disposición busca establecer mecanismos para que los estudiantes puedan completar su formación, sin que necesariamente tengan que repetir todo el año cuando la cantidad de materias reprobadas sea menor.
Por otra parte, la Seduc estableció una disposición especial para los centros educativos que tienen población estudiantil que suele retirarse o abandonar sus estudios al final del año escolar.
La medida consiste en promediar las calificaciones obtenidas en los primeros tres parciales y asignar ese resultado como nota del cuarto parcial.
La disposición tiene como propósito proteger la trayectoria educativa de niños, adolescentes y jóvenes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, desplazamiento forzado o migración, condiciones que pueden obligarlos a abandonar las aulas antes de concluir el período académico.