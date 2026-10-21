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Educación impartirá tres horas más de clases a partir del próximo año

Se trata de un plan piloto que se implementará en un colegio de la capital; sin embargo, las autoridades analizan extender la iniciativa a más departamentos del país

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 09:58
Educación impartirá tres horas más de clases a partir del próximo año

La ministra de Educación, Arely Argueta, informó que el Instituto España Jesús Milla Selva, en el Distrito Central, será el centro educativo donde se implementará el plan piloto de jornada extendida en 2027.

 Foto de archivo: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación comenzó los preparativos para implementar un programa piloto de jornada extendida en 2027, con el que busca ampliar el horario de clases de los estudiantes de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La ministra de Educación, Arely Argueta, informó que el pilotaje se desarrollará en el Instituto España Jesús Milla Selva, en el Distrito Central. Por ahora, este será el único centro educativo del departamento que participará en la primera fase del proyecto.

“Estamos haciendo un pilotaje, ya hemos trabajado con algunos directores de centros educativos para ver cómo vamos a llevar a cabo este pilotaje de la jornada extendida”, expresó la funcionaria.

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De acuerdo a la funcionaria, ampliar el tiempo de permanencia de los estudiantes en los centros educativos contribuirá a fortalecer su formación académica y permitirá que los jóvenes participen en otras actividades durante la jornada escolar.

La propuesta no se limitará a extender las horas de clases tradicionales, sino que también contempla espacios para desarrollar habilidades en áreas como el arte, el deporte y las manualidades.

“También tienen que estar ellos atendidos en las otras áreas”, señaló Argueta, al referirse a la importancia de complementar la enseñanza científica y académica con otras actividades formativas.

Agregó que la jornada extendida busca apoyar a los padres de familia que trabajan y necesitan contar con un espacio seguro para sus hijos durante el día.

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Como parte del pilotaje, las autoridades están visualizando la incorporación de otros departamentos en futuras etapas, pero no precisó cuáles serían ni cuántos centros educativos podrían sumarse al proyecto.

Para la dirigencia magisterial, implementar este horario de clases requiere presupuesto para alimentación, infraestructura adecuada y respeto a los derechos laborales del magisterio.

Por lo que advierten a las autoridades tomar en cuenta estos aspectos para definir si se implementa la jornada.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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