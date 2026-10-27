Análisis de ASJ cuestiona aumento de planilla en Educación pese a caída de matrícula

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) incorporó 4,191 empleados a su planilla entre 2022 y 2026, mientras los centros educativos públicos perdieron 87,134 estudiantes, según un análisis presentado este martes 27 de octubre por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). El informe, denominado “Planillas en desorden”, documenta supuestas irregularidades en la distribución del personal, plazas docentes registradas en oficinas administrativas, cargos duplicados y salarios que superan los rangos habituales de determinados puestos. De acuerdo con la organización, el crecimiento de la planilla no corresponde con la disminución de la matrícula y evidencia la necesidad de revisar cómo se distribuye el recurso humano de la institución. Representantes de la organización de sociedad civil señalaron que el crecimiento de la planilla, pese a la disminución de la matrícula, podría estar relacionado con el aumento de las plazas de asistencia técnica en la Secretaría de Educación, pues pasaron de 111 en 2022 a 239 en 2026. "Ya el presupuesto 2026 establece la revisión y la cancelación, especialmente de aquellas asistencias técnicas otorgadas durante el periodo 2022-2026 que no cumplen con los requisitos", manifestó Anajansi Alvarado, directora de Educación de la ASJ. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En ese sentido, la experta invitó a las autoridades a hacer público cuáles han sido las acciones tomadas, es decir, cuántas se revisaron y cuántas de estas se cancelaron y cuántas se convirtieron en plazas de docentes frente a alumnos. "La invitación es para que las autoridades puedan redistribuir el personal antes de contratar nuevo, que se pueda hacer la revisión y la adecuación de aquellas plazas", dijo. Otro de los hallazgos del informe es la diferencia en la cantidad de estudiantes atendidos por cada docente entre los departamentos del país. A nivel nacional, la relación es de 21 estudiantes por maestro, aunque la normativa permite hasta 40. Colón registra 13 estudiantes por docente, mientras Cortés, Gracias a Dios, Intibucá y Lempira alcanzan una proporción de 27 estudiantes por maestro. El documento también señala que Colón incorporó 1,848 docentes entre 2022 y 2026, pese a que perdió 2,271 estudiantes durante ese período. El análisis señala que, de cada 100 lempiras del presupuesto de Educación en 2025, 85 se destinaron al pago de salarios. Además, la planilla docente representa un gasto mensual de 2,019 millones de lempiras. Para la ASJ, estos datos reflejan la necesidad de redistribuir al personal de acuerdo con la matrícula y las necesidades reales de cada departamento, con prioridad en los centros educativos de primaria.

El análisis identificó además a 193 personas nombradas para trabajar como docentes cuyas plazas aparecen registradas en direcciones departamentales. Estas plazas representan un costo de 4.8 millones de lempiras mensuales. El informe encontró que entre 2022 y 2023 un grupo de 45 conserjes, guardias, oficinistas y porteros recibió pagos de entre 30,000 y 60,000 lempiras mensuales, es decir, hasta tres veces la mediana salarial de sus respectivos cargos.

Reacciones

Alvarado sostuvo que la Secretaría debe verificar quiénes están efectivamente frente a las aulas y explicar por qué existen plazas docentes pagadas en lugares donde no se imparten clases. “Mientras la planilla sigue creciendo sin justificación, las aulas de primaria siguen esperando maestros”, expresó la representante de la organización. La directora departamental de Educación de Francisco Morazán, Digna Italia Ruíz, defendió que los centros educativos deben operar con un engranaje completo, es decir, docentes, planta administrativa y personal en servicio civil. "En base a eso se están haciendo las investigaciones; queremos mesas técnicas y ver las investigaciones para que el Tribunal Superior de Cuentas, como ente regulador pues nos haga las recomendaciones y nosotros empezar a ir a las instituciones", dijo.