Congreso Nacional aprueba reconsideración a dos artículos de las reformas penales

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional aprobó la noche del miércoles, 28 de octubre, una moción de reconsideración al acta número 43 sobre dos artículos del cuarto paquete de reformas enfocado en el combate a las asociaciones terroristas, maras y pandillas. Esta modificación legislativa ajusta los alcances del artículo 30 del Código Penal, referido a los límites de la legítima defensa correspondiente a la iniciativa Casa Segura, y del artículo 587, que tipifica las conductas constitutivas de asociación terrorista en el territorio nacional. El debate sobre estas adiciones normativas surge como seguimiento a la estrategia integral de seguridad impulsada en el Poder Legislativo para dotar al Estado de herramientas severas contra el crimen organizado y el control territorial ilícito. No obstante, la inclusión de nuevos elementos en el tipo penal generó fricciones políticas en el hemiciclo debido a interpretaciones encontradas sobre el impacto que estas disposiciones tendrían en las manifestaciones ciudadanas y gremiales.

"Quisiera hacer una reconsideración al acta, señor secretario, en los artículos 30 y 587 del proyecto de ley denominado Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate de Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas", expresó Lissi Cano, vicepresidenta del Congreso Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La alta funcionaria legislativa detalló que la modificación al artículo 30 precisa que la presunción de legítima defensa se desvirtuará únicamente si se acredita que el peligro había cesado o si el hecho constituyó ejecución, venganza o simulación. Asimismo, la diputada sostuvo que el ajuste en el artículo 587 busca sancionar de manera drástica a los grupos que coaccionen la actividad económica y productiva, rechazando categóricamente que la norma persiga limitar los derechos constitucionales de la población. "Esta reconsideración es para dejar claro que no es para criminalizar la protesta, sino para castigar a los grupos criminales que ejercen control en determinados lugares", aseveró Cano.

A pesar de las explicaciones oficiales, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) manifestó su rechazo frontal a la reconsideración aprobada, argumentando que los cambios introducidos alteran el espíritu original de las reformas. El sector político opositor señaló que la redacción final podría interpretarse para afectar movilizaciones de transportistas, docentes y sectores sociales que realizan protestas públicas contra las políticas gubernamentales. "Cambiaron un artículo donde lo que pretende en sí es criminalizar la protesta y declararlos como terroristas, entonces ahí es donde el Partido Nacional siempre le miente al pueblo hondureño", expresó Ronald Panchamé, jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación.