Exrectora Julieta Castellanos espera resultados concretos tras aprobación de reformas penales

Tegucigalpa, Honduras.- "Resultados y no solo expectativas" es lo que espera ver la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julietta Castellanos, luego de la reciente aprobación en el Congreso Nacional del paquete de reformas penales.
La socióloga cuestionó la mañana de este miércoles, en declaraciones a Radio Cadena Voces, que las instituciones de seguridad del país reiteradamente soliciten y reciban más recursos económicos para el combate a la criminalidad y que no se evalúe sí en efecto estos lograr resultados positivos.
El Congreso Nacional aprobó la noche del martes 27 de octubre por mayoría de votos el paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientado a endurecer las sanciones contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales que operan en Honduras.
En ese sentido, Castellanos advirtió que las nuevas reformas penales atribuyen mayores facultades a las instituciones de seguridad y eso debería traducirse en resultados tangibles contra la criminalidad.
Además señaló que no es la primera vez que Honduras implementa fuertes medidas contra el crimen organizado y la delincuencia, siendo que estas medidas de "mano dura" no siempre produjeron los resultados esperados.
La analista señaló que, aunque la tasa de homicidios ha disminuido respecto a sus niveles más altos, han surgido otras modalidades delictivas y mecanismos de acumulación ilícita de dinero.
“No me genero expectativas, sino más bien espero resultados”, dijo Castellanos en sus declaraciones al medio radial, al tiempo de enfatizar que evaluará las reformas conforme a sus efectos reales.
La exrectora reconoció que se está siguiendo la tendencia regional de adoptar medidas inspiradas en el modelo de seguridad de El Salvador, en referencia a la visita que realizaron diputados hondureños al Centro de Confinanmiento del Terrorismo (CECOT), cárcel que está siendo replicada en Costa Rica, Ecuador y hasta Colombia.
Castellanos advirtió que todavía está por verse si estas nuevas reformas lograrán reducir la criminalidad e instó a los políticos a exigir rendición de cuentas y no solo aprobar por aprobar leyes y presupuestos .