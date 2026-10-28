Exrectora Julieta Castellanos espera resultados concretos tras aprobación de reformas penales

Tegucigalpa, Honduras.- "Resultados y no solo expectativas" es lo que espera ver la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julietta Castellanos, luego de la reciente aprobación en el Congreso Nacional del paquete de reformas penales.

La socióloga cuestionó la mañana de este miércoles, en declaraciones a Radio Cadena Voces, que las instituciones de seguridad del país reiteradamente soliciten y reciban más recursos económicos para el combate a la criminalidad y que no se evalúe sí en efecto estos lograr resultados positivos.

El Congreso Nacional aprobó la noche del martes 27 de octubre por mayoría de votos el paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientado a endurecer las sanciones contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales que operan en Honduras.

En ese sentido, Castellanos advirtió que las nuevas reformas penales atribuyen mayores facultades a las instituciones de seguridad y eso debería traducirse en resultados tangibles contra la criminalidad.