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Dictan sobreseimiento definitivo a agentes de la Daet acusados de tráfico de drogas y obstrucción de la justicia

Los tres agentes de la DAET eran acusados de tráfico ilícito de drogas agravado; tras el proceso judicial en San Pedro Sula, quedaron en libertad

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 21:40
Dictan sobreseimiento definitivo a agentes de la Daet acusados de tráfico de drogas y obstrucción de la justicia

Durante la audiencia inicial, el MP habría presentado 24 medios de prueba, entre ellos análisis periciales de las sustancias decomisadas, actas de decomiso, análisis forenses de videos de vigilancia y declaraciones de testigos protegidos.

 Foto: EL HERALDO

Cortés, Honduras.- Un juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó sobreseimiento definitivo a tres agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), acusados de tráfico ilícito de drogas agravado en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

La resolución favorece a Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Deyvin Nayin Licona Santos y Franklin Ismael Gómez Bautista.

Los tres mencionados figuraban como imputados en un proceso relacionado con el supuesto hallazgo de drogas y municiones durante un allanamiento en San Pedro Sula, Cortés.

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Según la información proporcionada sobre la decisión judicial, el juez determinó que las pruebas presentadas no fueron suficientes para mantener la acusación por tráfico ilícito de drogas agravado contra los tres policías.

Los agentes se presentaron voluntariamente ante las autoridades después de los allanamientos.

Dictan sobreseimiento definitivo a agentes de la Daet acusados de tráfico de drogas y obstrucción de la justicia

El caso se conoció después de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal contra los tres miembros de la Daet, a quienes se les suponía responsables del delito de tráfico ilícito de drogas agravado.

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Las investigaciones condujeron a un allanamiento realizado el 19 de octubre de 2026 en una vivienda situada en el bulevar Mackey, en San Pedro Sula. Según las investigaciones fiscales, el inmueble presuntamente era utilizado para almacenar sustancias ilícitas.

Durante la inspección, los equipos investigadores reportaron el hallazgo de 114 bolsitas con supuesta marihuana y 65 envoltorios con presunta cocaína. También encontraron cantidades de sustancias que se presumía correspondían a crack.

Además de las supuestas drogas, las autoridades informaron sobre el hallazgo de municiones de diferentes características, cargadores para armas de fuego, indumentaria militar y distintivos institucionales.

El procedimiento fue realizado por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, como parte de las investigaciones relacionadas con el caso en San Pedro Sula.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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