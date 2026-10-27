Dictan sobreseimiento definitivo a agentes de la Daet acusados de tráfico de drogas y obstrucción de la justicia

Cortés, Honduras.- Un juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó sobreseimiento definitivo a tres agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), acusados de tráfico ilícito de drogas agravado en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. La resolución favorece a Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Deyvin Nayin Licona Santos y Franklin Ismael Gómez Bautista. Los tres mencionados figuraban como imputados en un proceso relacionado con el supuesto hallazgo de drogas y municiones durante un allanamiento en San Pedro Sula, Cortés.

Según la información proporcionada sobre la decisión judicial, el juez determinó que las pruebas presentadas no fueron suficientes para mantener la acusación por tráfico ilícito de drogas agravado contra los tres policías. Los agentes se presentaron voluntariamente ante las autoridades después de los allanamientos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El caso se conoció después de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal contra los tres miembros de la Daet, a quienes se les suponía responsables del delito de tráfico ilícito de drogas agravado.