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Presentan requerimiento fiscal contra tres agentes de la DAET por presunto tráfico de drogas

El MP acusa a los policías tras un allanamiento en una casa de seguridad de la residencial Villas Mackey, en SPS, donde se encontraron cocaína, piedra, marihuana y municiones

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 09:49
Presentan requerimiento fiscal contra tres agentes de la DAET por presunto tráfico de drogas

El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra tres agentes por presunto tráfico ilícito de drogas agravado.

Foto: Opsa

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra tres agentes de la recién creada División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

Los agentes están acusados del presunto delito de tráfico ilícito de drogas agravado, tras un allanamiento realizado en una casa de seguridad ubicada en la residencial Villas Mackey, en San Pedro Sula, Cortés.

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Según el Ministerio Público, a uno de los imputados también se le atribuye el delito de tenencia de munición prohibida.

Durante el allanamiento, realizado en diferentes áreas de la vivienda, las autoridades encontraron 167 puntas de cocaína, 162 puntas de piedra y 132 bolsitas de marihuana, según informó Jorge Daniel Molina, director de la DAET.

Otro dato relevante es que, de acuerdo con Molina, también se encontraron 181 municiones que no corresponden a las utilizadas por los oficiales de la Policía Nacional.

Por su parte, el Ministerio Público detalló que “también se recolectaron municiones, cargadores para armas de fuego, indumentaria militar y distintivos institucionales de estructuras policiales anteriores”.

Droga hallada a agentes de la DAET en una casa: Didadpol inicia investigación

Las autoridades del Ministerio Público informaron que solicitaron al órgano jurisdiccional competente que libre las respectivas órdenes de captura contra los tres imputados.

Tras lo ocurrido, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) inició una investigación contra dos agentes de la DAET que habitaban en la vivienda.

En relación con el caso, las autoridades sospechan que la droga encontrada en la casa de seguridad podría corresponder a un decomiso previo y que los agentes presuntamente no habrían seguido los protocolos establecidos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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