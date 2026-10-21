Presentan requerimiento fiscal contra tres agentes de la DAET por presunto tráfico de drogas

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra tres agentes de la recién creada División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET). Los agentes están acusados del presunto delito de tráfico ilícito de drogas agravado, tras un allanamiento realizado en una casa de seguridad ubicada en la residencial Villas Mackey, en San Pedro Sula, Cortés.

Según el Ministerio Público, a uno de los imputados también se le atribuye el delito de tenencia de munición prohibida. Durante el allanamiento, realizado en diferentes áreas de la vivienda, las autoridades encontraron 167 puntas de cocaína, 162 puntas de piedra y 132 bolsitas de marihuana, según informó Jorge Daniel Molina, director de la DAET. Otro dato relevante es que, de acuerdo con Molina, también se encontraron 181 municiones que no corresponden a las utilizadas por los oficiales de la Policía Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, el Ministerio Público detalló que “también se recolectaron municiones, cargadores para armas de fuego, indumentaria militar y distintivos institucionales de estructuras policiales anteriores”.