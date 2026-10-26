Mujer fallece cuando la moto en la que viajaba colisionó contra un carro en el Canal Seco

Valle, Honduras.- Una dama pereció de manera trágica la tarde del domingo, cuando la motocicleta en la que viajaba como pasajera, colisionó violentamente contra un vehículo en el Canal Seco.
El accidente vehicular sucedió alrededor de las 4.30 de la tarde, a la altura del puente peatonal que comunica al Canal Seco con el centro del municipio de Caridad, en el departamento de Valle.
Doña Glenda Iseyda Bonilla Cerrato iba de pasajera en una moto que era conducida por el joven Goldin Josué Bonilla García. Sin precisar la dirección que llevaban, si fue de norte a sur o viceversa, el vehículo de dos ruedas fue a impactar contra la parte trasera de un carro tipo pick-up, color blanco.
De las indagatorias realizadas en el lugar del accidente por parte de los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), no trascendió sí el carro estaba estacionado en la vía, si iba a realizar algún viraje o sencillamente, el motociclista no lo observó a tiempo como para poder frenar y no colisionar.
En el instante
Del fuerte impacto con la carrocería del automotor, doña Glenda Bonilla murió casi al instante, mientras que el joven de 23 años, nombre Goldin Bonilla, originario de Caridad, fue trasladado al Hospital de Área de San Lorenzo, Valle. Este presenta una contusión cerebral, manifestaron los paramédicos que le atendieron.
Entre tanto, el conductor del pick-up blanco, fue identificado como Douglas Vinicio Morales, de 48 años de edad. Él fue llevado para que recibiera atención médica a una clinica de la ciudad de Comayagua.
Doña Glenda Bonilla, era una secretaria, de 54 años de edad, residente en el barrio Arriba de Comayagua. Su cuerpo fue ingresado la noche del domingo a la morgue del Ministerio Público (MP), en la capital, y retirada a las 2:00 de la mañana de este lunes, 26 de octubre.