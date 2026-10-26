Mujer fallece cuando la moto en la que viajaba colisionó contra un carro en el Canal Seco

Valle, Honduras.- Una dama pereció de manera trágica la tarde del domingo, cuando la motocicleta en la que viajaba como pasajera, colisionó violentamente contra un vehículo en el Canal Seco.

El accidente vehicular sucedió alrededor de las 4.30 de la tarde, a la altura del puente peatonal que comunica al Canal Seco con el centro del municipio de Caridad, en el departamento de Valle.

Doña Glenda Iseyda Bonilla Cerrato iba de pasajera en una moto que era conducida por el joven Goldin Josué Bonilla García. Sin precisar la dirección que llevaban, si fue de norte a sur o viceversa, el vehículo de dos ruedas fue a impactar contra la parte trasera de un carro tipo pick-up, color blanco.