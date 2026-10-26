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PSG recibe premio como el mejor equipo del mundo en la ceremonia del Balón de Oro 2026

La victoria del PSG en este galardón fue sorprendente porque el Arsenal parecía el favorito y contaba con tres exjugadores sobre el escenario en el momento de la entrega del galardón

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 16:10
PSG recibe premio como el mejor equipo del mundo en la ceremonia del Balón de Oro 2026

El lindo arte que posteó el equipo parisino en sus redes sociales.

Foto: Cortesía.

Londres, Inglaterra.- El Paris Saint Germain se proclamó este lunes el mejor equipo del mundo en la temporada 2025-2026 en la gala del Balón de Oro.

Los parisinos conquistaron la Ligue 1 y repitieron en la Champions League al vencer en la tanda de penaltis al Arsenal. Además, se llevaron la Supercopa Europea, la Supercopa francesa y la Copa Intercontinental.

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El premio fue recogido por Ousmane Dembelé, vencedor del Balón de Oro el año pasado, que no participó este lunes en la victoria de su equipo por 2-0 contra el Olympique de Lyon.

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La victoria del PSG en este galardón fue sorprendente porque el Arsenal parecía el favorito y contaba con tres exjugadores sobre el escenario en el momento de la entrega del galardón. Sol Campbell y Patrick Vieira fueron los encargados de cantar el nombre del PSG, ante la mirada, además, de Thierry Henry, que ejerció de maestro de ceremonias de la gala.

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Redacción web
Agencia EFE

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