PSG recibe premio como el mejor equipo del mundo en la ceremonia del Balón de Oro 2026

Londres, Inglaterra.- El Paris Saint Germain se proclamó este lunes el mejor equipo del mundo en la temporada 2025-2026 en la gala del Balón de Oro.

Los parisinos conquistaron la Ligue 1 y repitieron en la Champions League al vencer en la tanda de penaltis al Arsenal. Además, se llevaron la Supercopa Europea, la Supercopa francesa y la Copa Intercontinental.