Balón de Oro 2026: Jugador del Barcelona sabía que no iba a ganar y se puso en rebeldía

Ganar el Balón de Oro representa alcanzar uno de los mayores reconocimientos individuales a los que puede aspirar un futbolista. Levantar este trofeo significa entrar en una lista histórica de leyendas que han dejado huella en el fútbol mundial. Sin embargo, la ceremonia también genera expectativas, debates y polémicas, especialmente cuando los resultados no coinciden con los pronósticos de los aficionados o las aspiraciones de los propios protagonistas.