Balón de Oro 2026: Jugador del Barcelona sabía que no iba a ganar y se puso en rebeldía

Se desata la polémica en el Balón de Oro 2026. Lo que hizo jugador del Barcelona al saber que no iba a ganar premio.
Jugador del FC Barcelona ha tomado la sorprendente decisión de no acudir a la ceremonia del Balón de Oro después de conocer que no recibirá el premio que tenía como uno de sus grandes objetivos.
La noticia ha causado revuelo por tratarse de un jugador que firmó una destacada temporada y que contaba con argumentos para aspirar a un reconocimiento individual.
Según las informaciones que circulan desde el entorno del club catalán, el futbolista habría conocido de manera interna que otro compañero sería el elegido para quedarse con el galardón, una situación que habría provocado su decepción.
El mundo del fútbol vuelve a centrar su atención en la gala del Balón de Oro 2026, uno de los acontecimientos más importantes del calendario futbolístico internacional. Cada año, la prestigiosa revista francesa France Football reúne a las principales figuras del deporte para reconocer a los jugadores que han marcado diferencias con su talento, sus actuaciones y sus logros colectivos e individuales.
Ganar el Balón de Oro representa alcanzar uno de los mayores reconocimientos individuales a los que puede aspirar un futbolista. Levantar este trofeo significa entrar en una lista histórica de leyendas que han dejado huella en el fútbol mundial. Sin embargo, la ceremonia también genera expectativas, debates y polémicas, especialmente cuando los resultados no coinciden con los pronósticos de los aficionados o las aspiraciones de los propios protagonistas.
En esta ocasión, la controversia salpica al FC Barcelona y tiene como protagonista a Pau Cubarsí, una de las grandes promesas del fútbol español.
El joven defensor azulgrana ha tomado una decisión que ha generado revuelo: no asistir a la gala del Balón de Oro después de conocer que no ganará el Trofeo Kopa, reconocimiento que distingue al mejor futbolista menor de 21 años.
Según la información que circula sobre el entorno del club catalán, el Barcelona habría comunicado internamente a Cubarsí que el ganador del Trofeo Kopa será Lamine Yamal, su compañero de equipo y una de las figuras más destacadas del fútbol internacional.
Esta noticia habría provocado la decepción del central, quien tenía motivos para aspirar al premio después de una temporada sobresaliente.
Pau Cubarsí tenía argumentos para soñar con el Trofeo Kopa, un premio que forma parte de los reconocimientos entregados durante la ceremonia del Balón de Oro y que distingue al mejor jugador joven del mundo. Su rendimiento con el Barcelona y la selección española lo había colocado entre los nombres destacados de la categoría.
El defensor fue una pieza importante en los éxitos de sus equipos y, de acuerdo con el contexto de la información difundida, también sobresalió en el Mundial de 2026, donde habría recibido el reconocimiento al mejor jugador joven del torneo. Ese antecedente reforzaba sus aspiraciones de conquistar el galardón de France Football.
Sin embargo, la posibilidad de que Lamine Yamal termine llevándose el Trofeo Kopa habría cambiado el panorama. El extremo azulgrana también cuenta con méritos deportivos suficientes para aspirar al reconocimiento, por lo que la disputa entre ambos compañeros se ha convertido en uno de los focos de atención alrededor de la gala.
La situación resulta especialmente llamativa porque Cubarsí y Yamal comparten vestuario, forman parte del proyecto deportivo del Barcelona y representan a una generación que está llamada a protagonizar el futuro del fútbol español. La eventual ausencia del central añadiría un nuevo capítulo a la rivalidad deportiva por los premios individuales.
La posible pérdida del Trofeo Kopa no sería el único motivo de frustración para el joven defensor. Cubarsí también ha quedado fuera de los diez primeros puestos de la clasificación del Balón de Oro, una situación que ha provocado sorpresa entre quienes consideran que su rendimiento merecía una valoración superior.
Para muchos aficionados, quedar fuera del top 10 supone una decisión discutible, especialmente cuando se compara su contribución con la de otros candidatos.
La polémica también ha llegado a las redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado su sorpresa por la posición atribuida al futbolista. Algunos incluso lo consideraban un aspirante con posibilidades de acercarse a los puestos de honor, aunque ganar el Balón de Oro era una posibilidad mucho más difícil por la competencia entre las principales estrellas del fútbol mundial.