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Messi sorprende: lo que hizo el 10 argentino mientras se entregaba el Balón de Oro

Lionel Messi sorprendió a todo el mundo mientras se celebraba la gala del Balón de Oro en Londres

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 14:34
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Lionel Messi fue la gran ausencia en la entrega del Balón de Oro 2026. El astro argentino sorprendió al mundo con lo que hizo mientras se efectuaba la gala en Londres, Inglaterra. Esto hizo Messi.

Fotos: Cortesía redes
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Lamine Yamal se adjudicó el premio al mejor jugador joven de la última campaña. El 10 del FC Barcelona estuvo entre los favoritos al Balón de Oro, pero se terminó llevando el Premio Kopa.

Foto: EFE
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El francés Kylian Mbappé estuvo presente en la gala junto a varios jugadores del Real Madrid. El 10 de Francia terminó dentro de los tres mejores por su buena participación en el Mundial y a nivel de goles con Real Madrid.

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¿Qué hizo Messi? En primer lugar hay que decir que Lionel no hizo el viaje a Londres y se quedó en Miami, Estados Unidos. Al argentino no le importó estar en la gala.

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Messi Cup se quedó en Miami viendo la Messi Cup, un torneo juvenil donde participó uno de sus hijos. En el torneo participaron las inferiores del Boca Juniors y le regalaron una camiseta.

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Messi es el máximo ganador en la historia del Balón de Oro, con ocho conquistas, la última conseguida en 2023. En esta edición fue nominado entre los 10 mejores.

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El delantero tiene previsto permanecer en Miami para continuar con sus actividades junto al Inter Miami, que este miércoles 28 de octubre enfrentará al Cincinnati por la Major League Soccer.

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Messi se encuentra en Estados Unidos observando la segunda edición de la Messi Cup, un torneo internacional Sub-16 que reúne a 16 clubes de diferentes países.

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El argentino ha tenido una agenda bastante ocupada durante los últimos días, ya que viajó a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en Oviedo.

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Messi fue uno de los grandes ausentes en la gala del Balón de Oro, gala donde tampoco estuvo presente el portugués Cristiano Ronaldo.

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