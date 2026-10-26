Nunca le había sucedido: la dura humillación a Vinicius en el Balón de Oro 2026

Vinicius Jr, jugador del Real Madrid, ha recibido una de las peores humillaciones desde que participa en el Balón de Oro. Esta es la primera vez que le sucede y desde su entorno no están para nada felices.
El Balón de Oro se entregó este día en Londres, Inglaterra, y Vinicius ni siquiera se ubicó entre los 10 mejores del mundo. Su ubicación no ha gustado para nada en el entorno del brasileño.
Sin embargo, en la previa ya se sabía que Vinicius no estaría ni entre los 10 mejores porque no tuvo una buena campaña con Real Madrid ni le ajustó en el Mundial.
El comité organizador del Balón de Oro publicó las posiciones de jugadores entre el 30 al 10 y entre esos puestos quedó ubicado el futbolista del Real Madrid.
En el lugar 14 terminó ubicado el portugués Vitinha, del PSG. Su mal Mundial con Portugal hizo que finalmente no entrara ni entre los 10 mejores.
En el puesto 15 se ubicó el inglés Declan Rice, tanto Vitinha como Rice terminaron en mejor puesto que el brasileño Vinicius.
El lugar 16 del mundo fue para el español Ferran Torres, anotador del gol que le dio el triunfo en la final de la Copa del Mundo a España ante la selección de Argentina.
De manera sorpresiva Vinicius se ubicó en el puesto 17 del mundo. Hay que decir que nunca había quedado en este peldado, incluso, el año pasado quedó 16 del planeta. Ahora obtiene su peor puesto desde que compite por el Balón de Oro.
En 2024 el brasileño había terminado segundo. En el 2023 fue sexto y en el 2022 terminó como octavo del planeta.
Vinicius catapulta una de sus peores temporadas terminando en el lugar 17 del Balón de Oro, posición en la que nunca había quedado y siendo ahora la más baja desde que es nominado.