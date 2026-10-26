Operación Escudo deja 60 capturados por asociación terrorista en ocho días

Tegucigalpa, Honduras.- Seguridad reportó la captura de 60 personas vinculadas a asociaciones terrorista durante los primeros ocho días de la Operación Escudo Honduras, una ofensiva impulsada por el Gobierno del presidente Nasry Asfura para combatir las estructuras criminales en el país. Durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el subsecretario de Asuntos Policiales, Rommel Armando Martínez, explicó que las acciones forman parte de la estrategia denominada “Escuchando Honduras”, que contempla un despliegue de 70 días mediante operativos focalizados, reformas legales y coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia. Por su parte, el director general de la Policía Nacional, comisionado general Rigoberto Oseguera Mass, detalló que 40 de los 60 detenidos ya recibieron auto de formal procesamiento con prisión preventiva, mientras que los otros 20 permanecen en distintas etapas del proceso judicial.

Asimismo, las autoridades indicaron que los capturados permanecen bajo un régimen de máxima seguridad en el centro penitenciario de Támara, donde las disposiciones contemplan 23 horas diarias de aislamiento y una hora de ejercicio.



MS-13, Pandilla 18 y Cártel del Diablo entre los grupos señalados

De acuerdo con el director de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Jorge Daniel Molina Gálvez, de las 60 personas detenidas, 30 estarían vinculadas a la Mara Salvatrucha (MS-13), 26 a la Pandilla 18 y cuatro al denominado "Cártel del Diablo". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cuanto a la distribución geográfica de las capturas, Francisco Morazán concentra 28 detenciones, seguido de Cortés con 14 y Yoro con ocho, mientras que las 10 restantes se registraron en Colón, Intibucá, Santa Bárbara, Comayagua, Atlántida y Gracias a Dios. Del total de detenidos, 57 son hombres y tres mujeres, según los datos presentados por las autoridades policiales durante la conferencia de prensa.

Además de las capturas, los operativos permitieron decomisar 20 armas de gran poder, 11 armas cortas, un lanzagranadas y aproximadamente 991 municiones.

En ese contexto, Martínez Torres anunció que la Secretaría de Seguridad prepara la destrucción pública de 1,706 armas de guerra incautadas a organizaciones criminales, procedimiento que se realizará después de las correspondientes revisiones forenses.

Ofensiva continuará contra las estructuras criminales

Oseguera Mass reiteró que la Policía Nacional mantendrá el despliegue de sus unidades especializadas en barrios, colonias y comunidades del territorio hondureño, con el objetivo de perseguir a cabecillas, integrantes y redes financieras de las organizaciones criminales. “Prepárense para lo que viene, van a ver cosas nunca antes vistas en pocas horas y pocos días”, advirtió el jerarca policial al referirse a las próximas acciones contempladas dentro de la ofensiva de seguridad.

Gobierno busca mantener la lucha contra el crimen durante 2027

Finalmente, Oseguera Mass informó que la estrategia de 70 días concluirá el 31 de diciembre de 2026, pero adelantó que las autoridades pretenden mantener la ofensiva durante todo el año siguiente.