Policía Nacional inicia despliegue operativo con 70 días de guerra contra la criminalidad

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco del Plan Escudo de Honduras, la Policía Nacional, ejecuta un mega despliegue operativo en el Distrito Central, orientado a intensificar las acciones de prevención, disuasión y combate a las estructuras criminales. Como parte de esta estrategia, más de 300 funcionarios policiales fueron concentrados y distribuidos en barrios y colonias al igual que sectores priorizados, con el propósito de fortalecer la presencia policial, ejecutar intervenciones focalizadas y contrarrestar actividades ilícitas que amenazan la seguridad ciudadana.

Las operaciones comprenden patrullajes, controles policiales y labores de vigilancia estratégica, enfocadas en la identificación y localización de objetivos de interés policial, incluidos presuntos integrantes de asociaciones terroristas y otras estructuras criminales, conforme a la información disponible y los procedimientos establecidos por la ley. Asimismo, el despliegue contempla acciones para localizar y capturar a personas que mantienen órdenes judiciales pendientes.