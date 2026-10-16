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Policía Nacional inicia despliegue operativo con 70 días de guerra contra la criminalidad

Policía Nacional intensifica operatividad contra objetivos de interés en el marco del Plan Escudo de Honduras

  • Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 12:32
Policía Nacional inicia despliegue operativo con 70 días de guerra contra la criminalidad

Las máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional determinaron desarrollar el operativo durante 70 días en el Distrito Central en contra de la criminalidad.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco del Plan Escudo de Honduras, la Policía Nacional, ejecuta un mega despliegue operativo en el Distrito Central, orientado a intensificar las acciones de prevención, disuasión y combate a las estructuras criminales.

Como parte de esta estrategia, más de 300 funcionarios policiales fueron concentrados y distribuidos en barrios y colonias al igual que sectores priorizados, con el propósito de fortalecer la presencia policial, ejecutar intervenciones focalizadas y contrarrestar actividades ilícitas que amenazan la seguridad ciudadana.

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Las operaciones comprenden patrullajes, controles policiales y labores de vigilancia estratégica, enfocadas en la identificación y localización de objetivos de interés policial, incluidos presuntos integrantes de asociaciones terroristas y otras estructuras criminales, conforme a la información disponible y los procedimientos establecidos por la ley.

Asimismo, el despliegue contempla acciones para localizar y capturar a personas que mantienen órdenes judiciales pendientes.

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En el proceso, las labores de inteligencia y el trabajo investigativo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con las unidades operativas, contribuyen a orientar las intervenciones y fortalecer la ejecución de las acciones policiales.

Se informó que la coordinación entre las distintas unidades permite concentrar capacidades operativas en sectores estratégicos, priorizar objetivos y desarrollar intervenciones focalizadas, con apego al marco legal y respeto a los derechos humanos.

Las acciones que se empezaron a desarrollar este día, se extenderán hasta finales del año.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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