Policía Nacional inicia despliegue operativo con 70 días de guerra contra la criminalidad

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco del Plan Escudo de Honduras, la Policía Nacional, ejecuta un mega despliegue operativo en el Distrito Central, orientado a intensificar las acciones de prevención, disuasión y combate a las estructuras criminales.
Como parte de esta estrategia, más de 300 funcionarios policiales fueron concentrados y distribuidos en barrios y colonias al igual que sectores priorizados, con el propósito de fortalecer la presencia policial, ejecutar intervenciones focalizadas y contrarrestar actividades ilícitas que amenazan la seguridad ciudadana.
Las operaciones comprenden patrullajes, controles policiales y labores de vigilancia estratégica, enfocadas en la identificación y localización de objetivos de interés policial, incluidos presuntos integrantes de asociaciones terroristas y otras estructuras criminales, conforme a la información disponible y los procedimientos establecidos por la ley.
Asimismo, el despliegue contempla acciones para localizar y capturar a personas que mantienen órdenes judiciales pendientes.
En el proceso, las labores de inteligencia y el trabajo investigativo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con las unidades operativas, contribuyen a orientar las intervenciones y fortalecer la ejecución de las acciones policiales.
Se informó que la coordinación entre las distintas unidades permite concentrar capacidades operativas en sectores estratégicos, priorizar objetivos y desarrollar intervenciones focalizadas, con apego al marco legal y respeto a los derechos humanos.
Las acciones que se empezaron a desarrollar este día, se extenderán hasta finales del año.