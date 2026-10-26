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Revelan por error ganador del Balón de Oro 2026 y desata revuelo en redes sociales

El error se produjo alrededor de cuatro horas antes del anuncio oficial, que se espera a eso de las 1:30 PM de Londres

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 12:47
Revelan por error ganador del Balón de Oro 2026 y desata revuelo en redes sociales

Estos artículos han sido borrados de la página del Balón de Oro, lo que parece confirmar que ha sido un error de la organización.

Foto: Cortesía.

Londres, Inglaterra.- La organización del Balón de Oro anunció por error los nombres de los tres finalistas, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane.

Durante la tarde de este lunes, mientras se anunciaba el orden de los treinta candidatos, la organización del Balón de Oro publicó en su página web tres artículos dando como ganadores a Mbappé, Yamal y Kane.

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En dichos artículos se enumeran los logros conseguidos por cada uno de ellos, incluyendo goles, asistencias, títulos y demás datos relevantes.

El error se produjo alrededor de cuatro horas antes del anuncio oficial, que se espera a eso de las 1:30 PM de Londres.

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Estos artículos han sido borrados de la página del Balón de Oro, lo que parece confirmar que ha sido un error de la organización.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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