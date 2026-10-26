IHTT confirma alza temporal al pasaje suburbano: L 2 y hasta L 3 en rutas largas

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 26 de octubre, usuarios del transporte público denunciaron un incremento de 2 y 3 lempiras al precio del pasaje en unidades suburbanas. Entre las rutas mencionada por pasajeros figuran las de Ojojona, Santa Ana, Sabanagrande, San Buenaventura, Altos de Santa Rosa y Reynel Fúnez. La razón que se repite entre los avisos es la presión por los costos operativos y el precio de los combustibles. En algunos de los comunicados que circulan por redes sociales advierten que el nuevo valor del pasaje que rige desde este lunes es "por los altos costos del combustible".

En el caso de Ojojona, el aviso de administración de transporte público refiere que los viajes hasta Tegucigalpa, costarán 30 lempiras. Los tramos intermedios 18 lempiras desde S.A. y colegio, 23 desde el cruce y 25 lempiras desde bodega, Horno, Rancho, Manantial, Posta, Tizatillo y Reynel. Santa Rosa, Germania y Cortijo 27. Desde Tegucigalpa, el pasaje a Aguacatal será de 65 lempiras, a Surcos de 58, a Llano de 53, a Guerisne de 48 y a Círculo de 43, según los avisos que circulan en redes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La zona de Cofradía y sus aldeas aledañas también anunció cambios. Un comunicado dirigido a esa comunidad señala que el ajuste rige desde este lunes. Desde Zepate hasta la capital 31 lempiras, desde Cofradía 28, desde Las Oricas 27, desde Casa Quemada 26 y desde La Sabana 23. Viajar desde las aldeas Río Abajo costará 18.

El mismo aviso establece el nuevo costo para las personas de la tercera edad. 24 lempiras desde Zepate, 21 desde Cofradía, 20 desde Oricas, 19 desde Casa Quemada y 17 desde La Sabana.

Algunos transportistas de las rutas antes mencionadas piden la comprensión, sin embargo, pasajeros denunciaron el incremento a través de espacios televisivos tras enterarse que debían pagar más.

Respuesta del IHTT