IHTT amenaza con sanciones a transportistas que aumenten el pasaje

Tegucigalpa, Honduras.– El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) reiteró que no están autorizados los aumentos al pasaje, tras denuncias sobre alzas arbitrarias en rutas de la zona oriental del país.
A través de un comunicado, el IHTT informó que no existe ningún ajuste aprobado en las tarifas, por lo que cualquier cobro adicional es considerado ilegal. “El IHTT comunica oficialmente que NO se ha autorizado ningún aumento a las tarifas del transporte público en la zona oriental ni en ninguna otra región del territorio nacional”.
Asimismo, la institución recordó que es la única entidad facultada para regular los precios del transporte. En ese sentido, advirtió que “ninguna asociación o dirigencia de transporte tiene la potestad de modificar las tarifas de forma unilateral”.
El comunicado también establece que se intensificarán las acciones de supervisión para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. “A partir de esta fecha, la Inspectoría General del IHTT intensificará los operativos de control en las terminales de la zona oriental para garantizar que se respete la tarifa ya establecida”.
En cuanto a los concesionarios que incurran en abusos, las autoridades advirtieron sobre la aplicación de sanciones. “Aquellos concesionarios que persistan en el cobro abusivo e ilegal serán objeto de fuertes sanciones administrativas”, incluyendo multas económicas y la posible suspensión de sus certificados de operación.
Además, se hizo un llamado directo a la población para no pagar tarifas superiores a las oficiales y denunciar cualquier irregularidad. “Se insta a los ciudadanos a no pagar más de la tarifa oficial y a denunciar cualquier abuso”, indica el texto.
El Gobierno reiteró su compromiso de proteger la economía de las familias hondureñas, destacando la implementación de mecanismos como el bono compensatorio para garantizar que el servicio de transporte sea justo.
Las autoridades insistieron en que continuarán reforzando los controles a nivel nacional, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la ley y evitar abusos en el cobro del pasaje.