IHTT amenaza con sanciones a transportistas que aumenten el pasaje

Tegucigalpa, Honduras.– El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) reiteró que no están autorizados los aumentos al pasaje, tras denuncias sobre alzas arbitrarias en rutas de la zona oriental del país.

A través de un comunicado, el IHTT informó que no existe ningún ajuste aprobado en las tarifas, por lo que cualquier cobro adicional es considerado ilegal. “El IHTT comunica oficialmente que NO se ha autorizado ningún aumento a las tarifas del transporte público en la zona oriental ni en ninguna otra región del territorio nacional”.

Asimismo, la institución recordó que es la única entidad facultada para regular los precios del transporte. En ese sentido, advirtió que “ninguna asociación o dirigencia de transporte tiene la potestad de modificar las tarifas de forma unilateral”.