Juicio político, mecanismo que el CN quiere aplicar a cuatro funcionarios

Tegucigalpa, Honduras.- Por primera vez, Honduras está a las puertas de la aplicación de un mecanismo contemplado en la Constitución de la República con un procedimiento definido en normativa vigente.

Se trata del juicio político, que surgió en 2012 como una recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación luego de investigar la crisis política del 2009 cuando el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales fue derrocado por intentar montar ilegalmente una consulta popular.

Este mecanismo de separación cobró más fuerza luego de los reiterados intentos de atentar contra la democracia desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como mediante otras instituciones.

Más allá de las motivaciones políticas de este proceso, se requiere de mayoría calificada o 86 votos favorables en el Congreso Nacional, órgano responsable de la realización de un juicio político.

El escenario cambia cuando se busca aplicar la referida figura legal al presidente de la República, siendo requerido el respaldo de las tres cuartas partes de los congresistas, en específico 96 votos, también denominada mayoría absoluta.

El artículo 234 constitucional subraya que “procede el juicio político contra el presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, corporaciones municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño en su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional”.

Bajo el decreto 51-2013 se encuentra en vigor la Ley Especial de Juicio Político, pero no existe antecedente en el país de haber sometido a un funcionario a este mecanismo.

El juicio político se desarrolla en dos etapas: investigación y de defensa, la cual tiene una duración de hasta 30 días calendario y la fase de discusión y votación que tiene una duración de cinco días contados a partir de la presentación al Pleno del informe por parte de la Comisión Especial.