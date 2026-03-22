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Designada Mejía a Mel Zelaya sobre juicio político: "No se equivoque: aquí las víctimas no son ustedes"

La designada señaló que resulta “conveniente” que quienes “paralizaron instituciones, obstruyeron procesos y tensaron el sistema electoral”, pretendan ahora presentarse como perseguidos

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 16:59
Designada Mejía a Mel Zelaya sobre juicio político: No se equivoque: aquí las víctimas no son ustedes

Mejía defendió este mecanismo constitucional y afirmó que exigir responsabilidades no es persecución, sino parte de la defensa de la democracia y la institucionalidad.

 Foto cortesía: Redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial, María Antonieta Mejía, cuestionó este domingo los señalamientos del coordinador de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, sobre el juicio político que sectores impulsan en el Congreso Nacional contra Marlon Ochoa, a quienes acusó de intentar presentarse como víctimas en medio del debate.

A través de un mensaje en X/Twitter, Mejía afirmó: “No se equivoque: aquí las víctimas no son ustedes”, marcando su postura frente a Zelaya que, según ella, buscan deslegitimar el proceso mediante narrativas de persecución.

La funcionaria indicó que inicialmente se pronunció como diputada, pero que ahora lo hace desde su rol como designada presidencial, “con mayor responsabilidad frente al país”.

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En su posicionamiento, la designada señaló que resulta “conveniente” que quienes “paralizaron instituciones, obstruyeron procesos y tensaron el sistema electoral”, pretendan ahora presentarse como perseguidos. “A Honduras no se le olvida tan fácil”, enfatizó.

Mejía defendió el juicio político como un mecanismo constitucional, insistiendo en que no debe ser “satanizado”. “El juicio político no es el problema; el problema es cuando se pretende evadir la responsabilidad convirtiéndose, de la noche a la mañana, en ‘víctimas’”, expresó.

Adicionalmente, la designada sostuvo que exigir responsabilidades no constituye persecución, ni la aplicación de la ley implica golpismo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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