Designada Mejía a Mel Zelaya sobre juicio político: "No se equivoque: aquí las víctimas no son ustedes"

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial, María Antonieta Mejía, cuestionó este domingo los señalamientos del coordinador de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, sobre el juicio político que sectores impulsan en el Congreso Nacional contra Marlon Ochoa, a quienes acusó de intentar presentarse como víctimas en medio del debate.

A través de un mensaje en X/Twitter, Mejía afirmó: “No se equivoque: aquí las víctimas no son ustedes”, marcando su postura frente a Zelaya que, según ella, buscan deslegitimar el proceso mediante narrativas de persecución.

La funcionaria indicó que inicialmente se pronunció como diputada, pero que ahora lo hace desde su rol como designada presidencial, “con mayor responsabilidad frente al país”.