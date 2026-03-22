Jefe de bancada nacionalista responde a Mel Zelaya y niega persecución contra Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.-El jefe de bancada del Partido Nacional, Carlos Cano, reaccionó a recientes señalamientos de parte del expresidente de Honduras, Manuel "Mel" Zelaya Rosales, asegurando que no existe persecución, sino que las instituciones del Estado están actuando conforme a la ley. A través de sus declaraciones, Cano criticó lo que calificó como una estrategia reiterativa de ciertos sectores para politizar temas institucionales y generar una narrativa de victimización anticipada. “Pretende hacer lo que más disfruta: convertir un tema institucional en un tema político. Aquí viene con el mismo libreto: victimización anticipada y señalamientos sin sustento”, expresó el congresista.

El parlamentario también cuestionó lo que considera un “doble discurso”, señalando que se defiende el sistema cuando resulta conveniente, pero se deslegitima cuando no favorece intereses particulares. “Cuando el sistema le conviene, lo defiende; y cuando no, lo deslegitima. Ese doble discurso ya lo conocemos”, afirmó.

Asimismo, fue enfático en que no existe persecución política en el país, reiterando que cualquier señalamiento debe resolverse dentro del marco legal correspondiente. “Aquí no hay persecución. Hay instituciones actuando. Y si tanto confían en su ‘héroe’, podrá responder con pruebas ante cualquier proceso”, agregó. Cano concluyó destacando que en Honduras nadie está por encima de la ley y que todos los procesos deben seguir el debido proceso establecido.