Cambios personales, decisiones clave y nuevas energías para cada signo

Tegucigalpa, Honduras.- El día puede traer situaciones imprevistas y decisiones que no se pueden posponer, tanto en el trabajo como en lo personal, obligando a reaccionar con rapidez y a ajustar planes sobre la marcha.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Las actividades deportivas de tipo lúdico servirán para contrarrestar el estrés y dar tono muscular a tu cuerpo, porque podrías empezar a comprobar que el paso del tiempo deja sus señales. Pero nunca es tarde para ponerse a punto.

TAURO (21 abril - 20 mayo). En el terreno amoroso, mucha atención a las nuevas amistades, porque entre ellas podría aparecer alguien especial que pase a ocupar el centro de atención de tu vida en ese aspecto, aunque en principio te cause algún problema.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Recibirás en estos momentos la presión de la familia, realmente la tienes algo abandonada en los últimos tiempos, y necesitan de tu atención con más asiduidad, especialmente si se trata de los más mayores.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Hoy sabrás aprovechar tu ocio y disfrutar de tu tiempo; aplicarás tu inteligencia emocional a cualquier proyecto que te propongas, y verás cómo además de diversión encuentras una conexión especial con algunas personas.

LEO (23 julio - 22 agosto). Tu afán de perfección puede estropear una tranquila jornada que empezaba con buenas vibraciones. No pretendas imponer tu modo de hacer las cosas a todo un grupo, porque te saldrán muchos opositores y acabarás discutiendo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Estos momentos se mostrarán decisivos si estás evolucionando en el trabajo, y podrías decidirte a cambiar de aires; si es así, afronta el reto por tus propios medios, no dejes que la familia te influya ni te ayude.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te espera hoy un día cuajado de cuestiones imprevistas y alguna de ellas te pillará completamente por sorpresa, sin capacidad de respuesta. No será importante, tal vez relacionado con tu hogar, pero que te servirá para prevenir en el futuro.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tendrás que hacer frente a unos gastos inesperados que amargarán un poco tu día preferido de la semana; si logras controlar la situación te espera una noche bastante movidita y con sorpresas que te harán olvidar el trabajo semanal.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). El día te pedirá una dedicación expresa a la imaginación, la creatividad o todo lo relacionado con la parte más cultural de lo lúdico, que seguramente saciarás en algún museo de tu ciudad o en alguna otra cercana a tu domicilio.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Deberás echar mano de tu gran fuerza de voluntad para terminar a tiempo trabajos que surgirán de improviso, pero te interesará desarrollar, tanto por el dinero como por la experiencia que ganarás para un futuro.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los problemas de salud te llegarán hoy por la boca, más concretamente por los alimentos. Tendrás que vigilar lo que ingieres, tanto para evitar posibles intoxicaciones como para no pasarte de la raya y sufrir después del estómago.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tal vez estás dejando demasiado esfuerzo y dinero en todo lo que implica una mejora física, y estás descuidando lo que de verdad es importante. Las amistades, el amor, la lealtad... Todos estos valores significan mucho para ti, no los dejes de lado.