Maribel Espinoza cuestiona a Ochoa y respalda juicio político: "Hágase hombre"

La exdiputada criticó al funcionario por acudir a la Corte Suprema contra el proceso en su contra y defendió el juicio político como mecanismo para preservar el Estado de Derecho

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 14:31
Las declaraciones surgen después de que el consejero Marlon Ochoa interpusiera un recurso de inconstitucionalidad en contra del juicio político que se promueve en su contra.

Tegucigalpa, Honduras.- La exdiputada Maribel Espinoza lanzó fuertes críticas contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, luego de que este acudiera a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra del juicio político promovido en su contra.

Espinoza instó al funcionario a “enfrentar las consecuencias de sus actos” y dejar de victimizarse, al tiempo que defendió el juicio político como un proceso legislativo indispensable para preservar el Estado de Derecho.

"Hágase hombre. Enfrente las consecuencias de sus actos contrarios a la ley; ya deje de hacerse la víctima. No sea cobarde", expusó Espinoza a través de sus redes sociales.

Marlon Ochoa presenta recurso de inconstitucionalidad en contra de su juicio político

A la misma vez, aseguró que "usted está acostumbrado, como otros violadores de la Constitución, a quedarse impune; ya se olvidó cuando intentó incendiar una embajada (de Estados Unidos) y nada le hicieron".

"El juicio político un proceso legislativo indispensable para preservar el Estado de Derecho; debe ser promovido contra aquellos funcionarios públicos que violaron la Constitución y las leyes", aseguró la exdiputada.

Las declaraciones surgen después de que Ochoa interpusiera un recurso de inconstitucionalidad en contra del juicio político, al considerar que el proceso iniciado en el Congreso vulnera sus derechos.

Ante medios de comunicación, el consejero sostuvo que el procedimiento en su contra comenzó con “prejuzgamientos” y que las acciones obedecen a su papel como testigo de presuntas irregularidades en las elecciones del 30 de noviembre de 2025.

Marlon Ochoa denuncia que hay un plan para asesinarlo

Por su parte, Espinoza recordó que durante el gobierno de Xiomara Castro fue, según sus palabras, perseguida e intimidada por la fuerza pública, y afirmó que no recurrió a la victimización pública.

"Durante el gobierno de su presidenta Xiomara Castro, fui perseguida, intimidada por la fuerza pública y no salí públicamente victimizándome", aseguró.

El proceso de juicio político ha generado un nuevo capítulo de confrontación política en el país, mientras la CSJ deberá pronunciarse sobre el recurso presentado por el consejero del CNE.

