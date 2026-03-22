Maribel Espinoza hace un enérgico llamado a impulsar juicios políticos

Tegucigalpa, Honduras.-La excandidata presidencial Maribel Espinoza hizo un enérgico llamado a impulsar juicios políticos en Honduras, señalando que es necesario frenar los abusos de poder y las constantes violaciones a la Constitución por parte de funcionarios públicos. Espinoza cuestionó la falta de acciones contundentes frente a lo que calificó como reiteradas irregularidades cometidas por actores políticos, advirtiendo que el país podría enfrentar consecuencias graves si no se toman medidas. “No es posible que en este país, cuando se le ocurra a un politiquero, se viole la Constitución y sus leyes; si no se les pone un alto, van a seguir cometiendo abusos”, manifestó en HRN la también abogada.

Asimismo, instó a las bancadas del Congreso Nacional a asumir su responsabilidad y actuar en defensa del Estado de derecho mediante la aplicación de mecanismos constitucionales. “Las bancadas del Congreso Nacional deben dar una muestra de civismo y votar por los juicios políticos contra aquellos funcionarios que pusieron en precario la democracia del país”, expresó. La también dirigente política señaló que la falta de sanciones ante estas acciones ha generado un clima de impunidad que debilita la institucionalidad del país. “En el país no se dan ejemplos ante las violaciones reiteradas de politiqueros; ante sus constantes violaciones a la Constitución, el país va a la deriva; son necesarios los juicios políticos en Honduras”, afirmó. En ese sentido, anunció que a partir del mes de abril impulsará una iniciativa ciudadana orientada a promover este tipo de procesos. “En abril comenzaremos a recolectar firmas para realizar una iniciativa ciudadana para el desarrollo de un juicio político en el país”, indicó.