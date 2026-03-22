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Tomás Zambrano sobre juicio político: "Al tener los votos, los 86 seguros, es casi inevitable"

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano reafirmó que el juicio político no busca venganza, sino establecer un precedente de justicia

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 18:40
Tomás Zambrano sobre juicio político: Al tener los votos, los 86 seguros, es casi inevitable

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, reafirmó que el juicio político se realizará al contar con los votos necesarios.

 Foto: archivo

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y otros funcionarios será inevitable una vez se cuenten con los votos necesarios.

"Al tener los 86 votos seguros, es casi inevitable que se tendría que realizar. Esto no es venganza, no es por persecución, no es mover piezas políticas, es establecer un precedente y que prevalezca la justicia. Nadie puede abusar del cargo y quedar impune", señaló Zambrano en HCH.

En sus declaraciones agregó: "Ellos atentaron y boicotearon el proceso electoral y se tiene que sentar un precedente. Es un tema de votos y será en el momento que haya consenso que se tenga que aplicar", expresó Zambrano.

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El legislador se pronunció luego de que el expresidente Manuel Zelaya cuestionara la iniciativa del Partido Nacional y de ciertos sectores liberales, acusando que buscan afectar a quienes denunciaron irregularidades electorales.

Zelaya afirmó que la acción política contra Ochoa constituye “una evidente asociación para ocultar un fraude y la antesala de una ofensiva mayor, para entregar al Partido Nacional un poder omnímodo que controle absolutamente el sistema electoral”.

Por su parte, María Antonieta Mejía, designada presidencial del gobierno de Nasry Asfura, rechazó la narrativa de Zelaya y enfatizó: "No se equivoque: aquí las víctimas no son ustedes", en referencia a los sectores que intentan presentarse como afectados.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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