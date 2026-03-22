Tomás Zambrano sobre juicio político: "Al tener los votos, los 86 seguros, es casi inevitable"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y otros funcionarios será inevitable una vez se cuenten con los votos necesarios.

"Al tener los 86 votos seguros, es casi inevitable que se tendría que realizar. Esto no es venganza, no es por persecución, no es mover piezas políticas, es establecer un precedente y que prevalezca la justicia. Nadie puede abusar del cargo y quedar impune", señaló Zambrano en HCH.

En sus declaraciones agregó: "Ellos atentaron y boicotearon el proceso electoral y se tiene que sentar un precedente. Es un tema de votos y será en el momento que haya consenso que se tenga que aplicar", expresó Zambrano.