¿Qué zonas de Honduras no tendrán energía eléctrica este miércoles 25 de marzo?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este miércoles 25 de marzo se realizarán cortes programados de energía eléctrica en diversas zonas del noroccidente y centro-sur del país.

Según el calendario semanal de la institución, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento en el circuito que abastece la zona central, realizados por sus equipos técnicos.

En Distrito Central, San Pedro Sula, Villanueva y otras localidades, el servicio estará suspendido desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Asimismo, la ENEE detalló las zonas en las que se cancelan las interrupciones programadas para el miércoles 25 de marzo.

A continuación, se presenta el listado de barrios, colonias y centros asistenciales que permanecerán sin electricidad durante varias horas: