¿Qué zonas de Honduras no tendrán energía eléctrica este miércoles 25 de marzo?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este miércoles 25 de marzo se realizarán cortes programados de energía eléctrica en diversas zonas del noroccidente y centro-sur del país.
Según el calendario semanal de la institución, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento en el circuito que abastece la zona central, realizados por sus equipos técnicos.
En Distrito Central, San Pedro Sula, Villanueva y otras localidades, el servicio estará suspendido desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.
Asimismo, la ENEE detalló las zonas en las que se cancelan las interrupciones programadas para el miércoles 25 de marzo.
A continuación, se presenta el listado de barrios, colonias y centros asistenciales que permanecerán sin electricidad durante varias horas:
Distrito Central 9:00am a 3:00pm
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, colonia Castaños Sur, colonia Argentina, colonia Linda Vista Este, Dowal School, Instituto Sagrado Corazón, Torre Vista 1423, Torre Vitri, Torre Platinum, Torre Onyx, Torre Ámbar, Torre Sky, Parque España y zonas aledañas.
San Pedro Sula 8:00am a 2:00pm
Colonia Trejo
Peña Blanca 9:00am a 3:00pm
Taulabé, Bagope, Los Caminos, Santa Cruz (La Joya, Agua Azul Rancho, Agua Azul Sierra, La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza). Taulabé (San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de Gua), Zacapa (Horconcito, El Mogote), San José de Comayagua (La Pita, El Barquito, El Sompopera, Calichito, Los Mamzanos, La Puerta, Liquidambar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La Esperanza), Meámbar (Monte de Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana de la Pimienta), Siguatepeque (El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II, Río Bonito).
Morazán, Victoria 9:00 am a 3:00pm
Aldeas: La Estancia, Ocote Paulino, Mango Seco, La Sierrita, Candelaría, El Filón, San Fernando de Tobías, El Carmen, Buenos Aires, El Zapote, Caridad, Placencia, La Bolsita, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Chililenga, El Sesteo, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, La Jurupas, Tegucigalpita, La Ceibita, El Palmar, La Fragua, El Zarzal, La Joya, Brisas de Chancaya, Alto Pino, Tesoro Escondido, Santa Ana, Las Flores, Macuzales, El Bálsamo, El Izote, Jicarito, Bella Vista, Santa Rosa, Altamira, La Unión, San Isidro.
Choloma 9:00am a 3:00pm
Puente Alto, La Garrobera, Col. Gracias a Dios, Nisperales, Coinsu, Biosa, Alianza, Coranorte, Industrial Laundry, Dihego; Puerto Cortés (Col. 21 de Octubre, Las Palmas, El Rondón, 19 de Mayo, Baracoa Pueblo, Col. San Miguel, Carretera Vieja Baracoa, Col. Las Brisas de Baracoa, Baracoa Johson, El Bun, Col. López Bonilla, La Unión, El Sofoco, Los Cruces, Tapón de los Oros, El Boquerón, La Colman, Los Mangos, Kilómetro 2, Sector La Cooperativa, Honducaribe, Calán, Kilómetro 6, Paleto, Sauce, Cedros, Caoba, Roble, El Ocote, San José de Brisas, La 40, La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya y Nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoy, Manacalito), Choloma (Aldea La Protección, Tibombo, Montevideo, Lupo Viejo), Tela (Meroa 8, Meroa Río, El Champerío o Triunfo II, Mélcher 6 1/2, Mélcher 17, El Guayabal I y Guayabal II, Toloa Empalme, Toloa Creek y Creek Martínez), Progreso (La 45, La Curva de Dora, La Bolsa de Pava).
Villanueva 9:00 am a 3:00pm
Desvío Rancho Manacal Cofradía, Suyapa, La Contreras, Santa Elena, Palmarejo, Palos Blancos, 2 Julio, El Morro, 15 de Septiembre.
Cortes cancelados
Mercedes, Ocotepeque, Guarita, Lempira, San Juan, Tomala, Tambla, Cololaca, Valladolid, La Virtud, Mapulaca, Gualcinse Lempira, Candelaria, Virginia, Piraera, San Ándres Lempira, Santa Cruz Lempira, San Francisco, Erandique, Dolores, San Miguelito, San Juan Intibucá,