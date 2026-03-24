¿Cómo trabajará el IHSS en el feriado de Semana Santa?

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) anunció que suspenderá las atenciones de consulta externa y servicios administrativos a nivel nacional durante el feriado de Semana Santa 2026, que se extenderá del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril, conforme a lo establecido en la cláusula 45 del contrato colectivo vigente.

Así lo informaron a través de un comunicado, en el que también detallaron que, pese a la suspensión de estos servicios, se garantizará la atención permanente en las áreas de emergencias, hemodiálisis y hospitalización en sus principales centros asistenciales, incluyendo el Hospital de Especialidades en Tegucigalpa y el Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula. Asimismo, las clínicas subrogadas a nivel nacional mantendrán habilitados sus servicios de emergencia.

El IHSS informó además que la Clínica Periférica No. 1 brindará atención el domingo 5 de abril en horario especial de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, como parte de la reanudación progresiva de los servicios tras el feriado.