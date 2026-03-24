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¿Cómo trabajará el IHSS en el feriado de Semana Santa?

Los servicios serán suspendidos del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril, conforme a lo establecido en la cláusula 45 del contrato colectivo vigente, informaron

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 13:28
¿Cómo trabajará el IHSS en el feriado de Semana Santa?

Hospital de Especialidades en Tegucigalpa tendrá activa el área de emergencia.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) anunció que suspenderá las atenciones de consulta externa y servicios administrativos a nivel nacional durante el feriado de Semana Santa 2026, que se extenderá del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril, conforme a lo establecido en la cláusula 45 del contrato colectivo vigente.

Así lo informaron a través de un comunicado, en el que también detallaron que, pese a la suspensión de estos servicios, se garantizará la atención permanente en las áreas de emergencias, hemodiálisis y hospitalización en sus principales centros asistenciales, incluyendo el Hospital de Especialidades en Tegucigalpa y el Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula. Asimismo, las clínicas subrogadas a nivel nacional mantendrán habilitados sus servicios de emergencia.

El IHSS informó además que la Clínica Periférica No. 1 brindará atención el domingo 5 de abril en horario especial de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, como parte de la reanudación progresiva de los servicios tras el feriado.

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En cuanto al abastecimiento de medicamentos, la institución indicó que las farmacias de consulta externa estarán entregando tratamientos de forma anticipada en sus horarios habituales hasta el 27 de marzo, con el objetivo de evitar interrupciones durante los días de cierre.

Las autoridades también recordaron que todas las oficinas y servicios retomarán sus actividades normales el lunes 6 de abril, por lo que pidieron a la población derechohabiente tomar las previsiones necesarias.

El IHSS recomendó a los afiliados actualizar sus datos en las áreas correspondientes y portar siempre su Documento Nacional de Identificación (DNI) y carné de afiliación, especialmente ante el incremento de movilización de personas durante la temporada.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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