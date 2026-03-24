Acusan a “Chele Peña” de conspirar para distribuir cocaína hacia Estados Unidos

Texas, Estados Unidos.- Un ciudadano hondureño identificado como Baldemar Roque Negrete, alias “Chele Peña”, que fue extraditado a Estados Unidos, enfrenta graves cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas, según informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
De acuerdo con el comunicado oficial, Roque Negrete, de 52 años, fue trasladado el pasado 20 de marzo desde Guatemala hacia territorio estadounidense, donde es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Texas por delitos vinculados al narcotráfico.
El hondureño fue acusado formalmente desde el 14 de agosto de 2019 por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento de que la droga sería importada a Estados Unidos para su posterior distribución en ese país.
Las autoridades estadounidenses sostienen que este tipo de delito está vinculado a estructuras del crimen organizado transnacional, dedicadas a movilizar grandes cantidades de estupefacientes hacia territorio norteamericano, lo que conlleva severas penas bajo la legislación federal.
En ese sentido, el comunicado advierte que, de ser encontrado culpable, Roque Negrete podría enfrentar una condena máxima de cadena perpetua en una prisión federal, dada la magnitud de los cargos y la cantidad de droga involucrada en la acusación.
La investigación está a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI y autoridades internacionales, en coordinación con oficinas en Guatemala, lo que permitió la captura y posterior extradición del hondureño hacia Estados Unidos.
Roque Negrete tiene programada su primera comparecencia ante un tribunal federal del Distrito Este de Texas para hoy martes 24 de marzo, donde se le informarán formalmente los cargos en su contra, en un proceso en el que se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.