Acusan a “Chele Peña” de conspirar para distribuir cocaína hacia Estados Unidos

Texas, Estados Unidos.- Un ciudadano hondureño identificado como Baldemar Roque Negrete, alias “Chele Peña”, que fue extraditado a Estados Unidos, enfrenta graves cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas, según informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, Roque Negrete, de 52 años, fue trasladado el pasado 20 de marzo desde Guatemala hacia territorio estadounidense, donde es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Texas por delitos vinculados al narcotráfico.

El hondureño fue acusado formalmente desde el 14 de agosto de 2019 por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento de que la droga sería importada a Estados Unidos para su posterior distribución en ese país.