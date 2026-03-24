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Tenso cruce entre Johel Zelaya y Antonio Rivera marca audiencia en juicio político

El diputado Antonio Rivera le reprochó haber aceptado el cargo sin que existiera una falta absoluta, señalando que su designación habría violado la Constitución

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 16:36
Tenso cruce entre Johel Zelaya y Antonio Rivera marca audiencia en juicio político

Tenso intercambio entre Antonio Rivera y Johel Zelaya marca audiencia de juicio político en el Congreso.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Un tenso intercambio entre el diputado Antonio Rivera y el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, marcó la audiencia de la Comisión Especial del Congreso Nacional, en el marco del proceso de juicio político que se sigue contra el ex titular del Ministerio Público.

Durante su intervención, Rivera cuestionó la legalidad del nombramiento de Zelaya, señalando que su designación se habría realizado sin cumplir el procedimiento constitucional establecido, al ser electo por la Comisión Permanente y no por el pleno del Legislativo.

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“Todo lo que comienza mal termina mal. Nueve diputados de la Comisión Permanente, sin facultad constitucional, decidieron nombrar un fiscal general sin que existiera falta absoluta en el cargo”, expresó el congresista, al tiempo que calificó la acción como una violación a la Constitución de la República.

El parlamentario también planteó una serie de interrogantes al funcionario, entre ellas las razones por las que aceptó el cargo pese a que no se había declarado la ausencia definitiva de las autoridades anteriores, así como si reconocía que la elección del fiscal general corresponde exclusivamente al pleno del Congreso Nacional.

En medio del cuestionamiento, Zelaya intentó responder con una contrapregunta, lo que fue interrumpido por Rivera, quien le recordó que debía limitarse a contestar las interrogantes planteadas. “Yo soy el que pregunta, así que conteste”, insistió el diputado.

El intercambio subió de tono cuando el fiscal general acusado señaló que tenía derecho a defenderse y calificó de “hipocresía” las declaraciones del legislador, generando un momento de tensión dentro de la audiencia.

Ante la situación, el diputado Mario Pérez intervino para llamar al orden y mantener el desarrollo de la sesión en un ambiente de respeto. “Queremos mantener la audiencia dentro del respeto... le pedimos cordura”, manifestó.

Posteriormente, Zelaya reiteró que su juramentación fue realizada por las autoridades correspondientes y sostuvo que el tema tiene un componente político. Además, sugirió que cualquier responsabilidad sobre su nombramiento recaería en la Comisión Permanente.

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“Hay que preguntarle a la Comisión Permanente... yo vine, fui juramentado, pero esto es un tema político”, expresó, al tiempo que ofreció disculpas por haberse exaltado durante la audiencia.

La audiencia forma parte de las diligencias que realiza la Comisión Especial encargada de analizar el caso y elaborar un informe que será sometido al pleno del Congreso Nacional, instancia que deberá decidir si procede o no la destitución definitiva del fiscal general.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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