En Vivo: Johel Zelaya comparece ante comisión investigadora en primera audiencia

Tegucigalpa, Honduras.- Al filo de las 2:30 inició este martes -24 de marzo- la primera comparecencia del suspendido fiscal general, Johel Zelaya, ante la comisión investigadora del Congreso Nacional que sigue el caso de juicio político. Sentado, al otro lado de la mesa -y solo-, frente a los nueve integrantes de la comisión nombrada por el legislativo, Zelaya escuchó atentamente el contenido de la denuncia presentada en su contra compuesta por 11 páginas en donde se detallan los delitos que se le atribuyen.

El hasta ayer fiscal general comparece por primera vez luego de que el 23 de marzo el pleno del Legislativo, con 93 votos a favor, aprobó la denuncia de juicio político contra Johel Zelaya. La audiencia, que se desarrolla en el salón de los retratos del Congreso Nacional, forma parte del proceso que impulsa el Legislativo para investigar los señalamientos contra el titular del Ministerio Público, quien fue apartado temporalmente de su cargo mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. Con esta audiencia, la comisión investigadora busca recabar información directa del fiscal suspendido, así como analizar los argumentos y pruebas que presente durante su intervención ante los legisladores.