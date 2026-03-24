Comisión del Congreso ya revisa pruebas y escuchará testigos, asegura Mario Pérez

El congresista detalló que el funcionario tendrá al menos dos horas para exponer sus argumentos y presentar pruebas en su descargo ante los nueve diputados que integran la comisión, la cual ya ha revisado la documentación presentada en la denuncia.

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Mario Pérez informó que la Comisión Especial del Congreso Nacional iniciará la fase de audiencia dentro del proceso de juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya , quien deberá comparecer ante los legisladores para presentar su defensa.

“Él va a poder declarar libremente, luego habrá preguntas de los miembros de la comisión y podrá aportar cualquier documento o prueba”, explicó Pérez.

El parlamentario agregó que, tras la comparecencia del fiscal suspendido, la comisión continuará con la toma de declaraciones de otros testigos que han solicitado participar en el proceso, con el objetivo de robustecer el expediente.

“Ya hemos estado estudiando todas las pruebas y también hemos recibido solicitudes de personas que quieren declarar. Hoy mismo se van a tomar esas declaraciones para que la comisión pueda elaborar un informe amplio y contundente”, sostuvo.

Asimismo, indicó que entre los citados figuran funcionarios vinculados al Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes también serán escuchados como parte del proceso.



Pérez señaló que, una vez concluidas las audiencias, la comisión elaborará un informe que será presentado ante el pleno del Congreso Nacional, instancia que tendrá la decisión final sobre el futuro del fiscal general.

“Entiendo que mañana se convocará en horas de la tarde para la sesión donde se analizará y discutirá el informe. El fiscal también podrá comparecer ante el pleno y luego los diputados decidirán si se le destituye definitivamente o si regresa a su cargo”, puntualizó.

En cuanto a nuevos procesos, el diputado aclaró que existen más denuncias de juicio político en preparación, aunque estas no serán conocidas en la jornada actual, sino en los próximos días conforme al procedimiento establecido por ley.

Finalmente, Pérez manifestó que los eventuales juicios políticos estarán dirigidos contra funcionarios que, según indicó, habrían tenido incidencia en el proceso electoral en distintas etapas, siempre que se encuentren en funciones públicas.