Diputado confirma los 86 votos en el Congreso para juicio político a funcionarios

“Ya se tienen los 86 votos. A diferencia de otros momentos, hoy siento un ambiente decisivo y definitorio en el Congreso Nacional. Esto se ha construido paso a paso, con diálogos dentro de las bancadas y con dirigentes”, aseguró Bertrand, aunque aclaró que la fecha exacta para introducir la moción aún está bajo análisis estratégico.

La confirmación de los consensos llegó por parte del diputado nacionalista Kilvett Bertrand, quien reveló que, tras semanas de intensos diálogos entre las bancadas opositoras y sectores de la sociedad civil, ya cuentan con el respaldo numérico necesario para presentar la solicitud formal en el pleno.

Tegucigalpa, Honduras.- El tablero político en el Congreso Nacional ha entrado en una fase de máxima tensión, mientras desde el Partido Nacional aseguran haber consolidado finalmente la mayoría calificada de 86 votos para someter a juicio político a funcionarios.

El argumento para impulsar el juicio político contra "Ochoa y compañía" se basa en supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones dentro del órgano electoral.

Según Bertrand, el ambiente de presión que se vive en el Congreso es alimentado también por organizaciones de sociedad civil que han visitado el hemiciclo para fijar sus posturas.

“No es un tema de soplar y hacer botellas, es un proceso traumático el que vive el país, pero vemos mucha mayor claridad en el tema”, añadió el diputado nacionalista.

La reacción de la oposición no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el expresidente y coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, denunció que el Partido Nacional, con el apoyo de un sector del Partido Liberal, pretende destituir a Marlon Ochoa del Consejo Nacional Electoral (CNE), para "ocultar un fraude" y retomar el control absoluto del sistema electoral de cara a los comicios de 2029.

Zelaya advirtió que la destitución y el eventual enjuiciamiento de Ochoa representan un riesgo incluso para la vida del funcionario y acusó de buscar un "poder omnímodo" que incluya el control de la Corte Suprema y la Fiscalía General.

“Si presentan esa fatal iniciativa, los diputados demócratas deben asumirla como una declaración de guerra contra el pueblo hondureño. Es un nuevo golpe para perpetuarse y controlar el sistema electoral”, sentenció Zelaya.

Con los 86 votos asegurados, el Congreso Nacional se encamina a una de las sesiones más determinantes de la actual legislatura.